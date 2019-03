BUND fordert Elektro-S-Bahn

Im Zuge der Diskussion um den Ausbau der B 31 zwischen Immenstaad und Meersburg fordert die BUND-Ortsgruppe Immenstaad „eine Elektro S-Bahn als Rückgrat eines aus einem Guss entwickelten Gesamtverkehrskonzeptes“ sowie eine hohe LKW-Maut.

In einer Stellungnahme verweist der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) auf den „Aktionsplan Güterverkehr & Logistik“ des Bundes-Verkehrsministeriums, wonach soviel Güter wie möglich auf die Schiene zu verlagern seien. Momentan gehe man bei der B-31-Planung laut dem Verkehrsbüro Modus Consult aber davon aus, dass bis 2035 sowohl der PKW- aber besonders der LKW-Verkehr noch stark zunehmen werden, schreibt der BUND. Und: „Eine hohe LKW-Maut, die über der LKW-Autobahnmaut liegen müsste, würde zur Verlagerung eines großen Teils des Transit-LKW-Verkehrs von Bundesstraßen in Wohngebieten auf Schiene und Autobahn führen.“ Die Politik sei hier gefordert. Was die Verlagerung von Teilen des PKW-Verkehrs auf öffentliche Verkehrsmittel angehe, reiche der Ausbau der Gürtelbahn nicht aus. „Notwendig ist eine Elektro S-Bahn als Rückgrat eines aus einem Guss entwickelten Gesamtverkehrskonzeptes“, schreibt der BUND. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung sei der mit der öffentlichen Ausschreibung 2023 beabsichtigte Betrieb auf der dann elektrifizierten Südbahn von Aulendorf bis Lindau. Im nächsten Schritt müsse die Elektro-S-Bahn von Friedrichshafen nach Westen ausgeweitet werden. Notfalls mit einem alternativen Elektroantrieb, falls sich die Gürtelbahnelektrifizierung verzögern sollte, so der BUND. In Kombination mit Bus, Rad und anderen Alternativen würde s ein Teil des PKW-Binnenverkehrs, aber auch der Ziel-/Quellverkehr etwa zwischen dem Lindauer und Überlinger Raum auf den ÖPNV verlagert. Mit diesen Maßnahmen relativiere sich die Forderung nach einer leistungsfähigen B 31-neu in dem Maße, wie sich ein leistungsfähiger ÖPNV anbiete.