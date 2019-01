Botschaften aus dem All

Ob es am Jubiläumsjahr liegt oder an der großen Fangemeinde des närrischen Dauerbrenners: Die „Hennensuppe“ der Narrengesellschaft „Hennenschlitter“ ist für Freitag und Samstag bereits ausverkauft. Nur für Sonntag gibt es noch Karten.

Ins Ausland fliehen oder in den Kerker muss heutzutage nach der „Hennensuppe“ niemand mehr von den Akteuren – so wie 1849 nach dem ersten, politischen Fasnetsspiel in der Seegemeinde. Damals wurde die 1848er Revolution persiflierend nachgespielt, die jungen Immenstaader zahlten anschließend einen hohen Preis dafür. Das Jubiläum „170 Jahre Fasnet in Immenstaad“ wird im Februar mehrfach gefeiert.

Am Wochenende servieren die Hennenschlitter zunächst in der Linzgauhalle wieder eine brodelnde „Hennensuppe“: am Freitag, 25. Januar, und Samstag, 26. Januar, jeweils ab 19 Uhr, am Sonntag, 27. Januar, bereits ab 18 Uhr. Moderiert werden die drei närrischen Abende von Kathrin Rißler und Iris Opalka. Die musikalische Begleitung übernimmt wieder die „Tanzkapelle Immenstaad“ unter der Leitung von Bernhard Jehle.

Mit dem Einzug der verschiedenen Gruppen der Hennenschlitter zu Beginn – allen voran das Prinzenpaar des Jubiläumsjahrs, Prinzessin Joana I. und Prinz Axel I., mit der Prinzengarde, den Narrenvätern und dem Elferrat – wird der erste Glanzpunkt gesetzt. Nach der Proklamation des Prinzenpaars geht es los mit dem närrisch-bunten Abendprogramm.

Die Knecht und Mägd widmen sich dem Thema „Träume sind Schäume“, die Hennenhofsänger fordern auf „Do gommer na“ und die Hennengruppe inszeniert „Wenn de hintere Orient auf d’ Fasnet rennt“. Factory X und die Danzknepfle reißen das Publikum mit ihren Tanznummern mit. Als Büttenredner treten in der ersten Hälfte der „Bote vom Gemeinderat“ und Marco & Friends auf. Ortsvorsteher Martin Frank wird „Nicht öffentlich“ vom Leder ziehen. Marco Mayer tritt erstmals bei der Hennensuppe auf und will „viel Geld für Immenstaad und Kippenhausen mitbringen“.

Die Fans der „Lucky Ladies“ dürfen sich, nach zwei Jahren Bühnenpause, auf ein neues Potpurri aus „Geschwätz und Gesang“ freuen mit dem Titel „Venusperlen“. Vom Planet Venus berichten die Damen als „Space-Girls“ über das Geschehen im Weltraum und werfen einen närrisch-kritischen Blick auf das Treiben auf der Erde. Nach dem Motto: „Husten, wir haben kein Problem.“

Die Bohnebrätscher kämpfen mit „Immobilien Hai“ und strategischen Winkelzügen um die Schlösser Immenstaads. Die Hexengruppe bringt eine aufwendige Neuauflage der Fernsehshow „Wetten, dass…“ auf die Bühne. Neben Thomas Gottschalk werden mehrere Staatsoberhäupter, die Hexen-Dales, Prince, die Wildecker-Herzinfarkt-Buben und Roberto Blanco samt ihren Wetten auftreten.

Keinesfalls fehlen in der Bütt dürfen Kathrin & Axel, das Till-Eulenspiegel-Doppel, die bei ihrem „Rund“-Schlag sicher wieder doppelt austeilen, mit wenig Rücksicht auf Verluste bei Promis und Politikern. Cheers und am Ende die Garde übernehmen den tänzerischen Schmiss in der zweiten Programmhälfte. Im Anschluss darf getanzt, die Bars besucht oder Prinz Axels Laser-Show verfolgt werden.

Die letzten Karten für die Hennensuppe am Sonntag, 27. Januar, 18 Uhr, gibt es im Vorverkauf bei Elferrat Bernd Haug unter Telefon 07545 / 94 27 00. Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Beginn.