Bodenseekreis: Mitgliederversammlung

Vorsitzender Thomas Schmidt eröffnete vergangenen Freitag die Hauptversammlung mit mehr als 50 jüngeren und älteren Vereinsmitglieder.

Zu Beginn der Bildervortrag von Peter Daniel „B31, die Planungsvarianten der 50er Jahre“ überraschte doch den einen oder anderen. Die B31-Umgehung zu bauen war vor bald 70 Jahren ein ähnlich schwieriges Unterfangen wie jetzt.

Im Jahresrückblick berichtete Thomas Schmidt die Ereignisse, Begebenheiten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Höhepunkt war der 60. Geburtstag des Hennenbrunnens, den der Heimatverein in Kooperation mit dem Narrenverein gebührend gefeiert hat, die Jazz-Night unter freiem Himmel, die Führungen von Karl Eckle zu Immenstaader Kleindenkmälern am Tag des offenen Denkmals und als Abschluss im Herbst der Themen-Familientag „Immenstaader Wald – und Forstgeschichten“.

Die vereinseigene Gemäldesammlung wurde katalogisiert und fachgerecht gelagert. Zu Pfingsten 2021 brachte der Verein seine neue Homepage an die Öffentlichkeit, die bislang von Oliver Hund eingepflegt wird. Thomas Schmidt berichtete auch über die Erhaltung und Wartung der Turmuhr und bedankte sich bei Mitgliedern, Günther Dressler und Reinhard König.

Auch in diesem Jahr sind wieder interessante Veranstaltungen geplant, Als größeres Vorhaben plant der Heimatverein, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die Renovierung der Fischerhütte von Edith Dickreiter am Kniebach. Weitere Höhepunkte in diesem Jahr sind das Fescht am Steg, das im Juli stattfindet, die Jazz-Night und zum Jahresabschluss der Immenstaader Themenabend.

Bettina Rebstein berichtete über die insgesamt 11 Sitzungen von Vorstand und Beirat, den Veranstaltungen 2021 und der Teilnahme an den NüdZ-Terminen. NüdZ (den Nachbarn über den Zaun geschaut) ist ein Verbund der Museen rund um den Bodensee.

Neuwahlen des Vorstandes – es wurden wieder der „alte“ Vorstand einstimmig gewählt – 1. Vorsitzende Thomas Schmidt, die 2. Vorsitzende Helga Bauer, sowie die Schatzmeisterin Martina Harder. Ausserdem im Amt bestätigt, die vier Beisitzer Dieter Schandelmeier, Peter Daniel, Heide Budde und Johannes Henne, sowie die beiden Kassenprüfer Otto Riegger und Harald Bensch.

Bürgermeister Johannes Henne lobte die Lebendigkeit und das Engagement des Heimatvereins. Weitere Info über diesen Verein gibt es unter: www.heimatverein-immenstaad.de