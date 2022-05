Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini ehrt aktive Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit Jahren ist es Tradition im Verein, die Mitglieder an der jährlich stattfindenden Weihnachtsfeier für aktive Vereinszugehörigkeit zu ehren. Da die letzten beiden Jahre pandemiebedingt keine Weihnachtsfeier stattfinden konnte, wurde sie dieses Jahr kurzerhand in den April verlegt und fand in Meersburg statt.

Bei gutem Essen und gemütlichem Beisammensein übernahm der Bezirksvorsitzenden des DHV Bodensee-Oberschwaben, Roland Rech, die Ehrungen. Herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle.

Die Ehrung für 15 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielten Janko Rößler und Cornelia Wehweck. Seit 25 Jahren sind Stefanie Keller, Martina Hog, Berta Columbrino und Melanie Schramm bereits im Orchester aktiv. Die Goldene Ehrennadel für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielt Michaela Vögele. Thomas Armbruster und Richard Weiß erhielten für 40 Jahre Mitgliedschaft die Verdienstnadel Silber. Auch wenn sie nicht mehr aktiv im Orchester ist, erhielt Anna Fiorini die Ehrung für 45 Jahre Mitgliedschaft. Sie ist nach wie vor ein fester Bestandteil des Orchesters und verfasst noch immer Glückwunschkarten für passive Mitglieder des Orchesters.

Besonders hervorzuheben ist die Ehrung von Ingrid Düsel und Arnold Fiorini. Beide waren seit der Gründung des Vereins im Jahr 1970 aktiv im Verein tätig, und erhielten die goldene Verdienstnadel für 50 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit. Eine ganz besondere Anerkennung und ein Vorbild für alle Spieler. Ingrid Düsel war über viele Jahre Stimmführerin der 2. Stimme und eine enorme Stütze im Verein. Mittlerweile ist sie passives Mitglied des Orchesters.

Arnold Fiorini hat die Leitung bereits 2004 in die Hände seiner Tochter Martina Blaser übergeben. Er übernimmt als Ehrendirigent nach wie vor zahlreiche Aufgaben und steht dem Orchester stets mit Rat und Tat zur Seite. Auch wenn beide nicht mehr aktiv im Verein sind, sind sie gern gesehene Gäste auf Veranstaltungen und Konzerten und nach wie vor Teil der ganzen Orchesterfamilie. Das Orchester blickt gespannt und mit viel Vorfreude auf das anstehende Konzertjahr.