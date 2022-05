Blaue Flagge an sieben Betriebe verliehen

Als einzige Badestelle in Baden-Württemberg hat das Immenstaader Strand- und Hallenbad Aquastaad in diesem Jahr bei einer kleinen Feierstunde in Immenstaad die Blaue Flagge verliehen bekommen. Dies teilt die Touistinfo Immenstaad mit. Schon zum 20. Mal habe das Schwimmbad die Auszeichnung bekommen, die von der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung seit 1987 vergeben wird. Die Auszeichnung wird für jeweils ein Jahr verliehen, wenn bestimmte Anforderungen beim Umweltmanagement erfüllt sind, ausreichende Entsorgungsbereiche für (Sonder-) Abfälle und Abwasser und die standardgemäßen Sicherheitsaspekte beachten werden, heißt es weiter. Beteiligen können sich Sportboothäfen, Strände und Badestellen an Binnenseen. Außer dem Aquastaad erhielten der Deutsch-Schweizerische Motorboot Club, der Touristbetrieb Uhldingen-Mühlhofen, der Yachthafen Sipplingen, der Yachtclub-Fließhorn, die Sportvereinigung Dingelsdorf und der Gemeindehafen Langenargen die Blaue Flagge. Auf dem Bild zu sehen sind Bürgermeister Johannes Henne, Tourist-Information und Aquastaad-Leiterin Ruth Höft, Betriebsleiter Ralf Kaiser und stellvertretender Betriebsleiter Daniel Wick. Foto: Tourist-Information Immenstaad