Betrunkener verursacht Unfälle und schläft dann ein

Ein betrunkener 33-Jähriger hat am Dienstag mehrere Unfälle verursacht und wurde dann von der Polizei schlafend zu Hause aufgefunden. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann sei am Dienstag zur Mittagszeit in der Hauptstraße mit seinem Fahrzeug auf ein geparktes Auto gefahren. Durch den Aufprall sei das Fahrzeug rund zehn Meter nach vorne auf ein weiteres Auto geschoben worden. Nachdem der Unfallverursacher laut Polizei kurz in den Innenraum eines beschädigten Fahrzeugs schaute, fuhr er jedoch von der Unfallstelle weg, ohne sich um die Folgen zu kümmern. An seinem Wohnort beschädigte er ein Garagentor, bevor er in seine Wohnung ging. Hier wurde er laut Bericht von den verständigten Polizeibeamten schlafend angetroffen.

Ein Alkoholtest ergab 2,08 Promille, weshalb in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährung. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.