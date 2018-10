BepiColombo schickt erstes Selfie aus dem All

„Bepi geht es gut. Alle Systeme arbeiten nominell und sind voll operationell“, meldet Susanne Fugger (auf dem Foto im Vordergrund) von Airbus vom Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in Darmstadt in einer Pressemitteilung. Sie leitet eines von zwei Airbus-Teams aus Immenstaad, die die Satelliten-Operateure der europäischen Weltraumorganisation ESA, am Beginn der Merkur-Mission unterstützen. Seit dem erfolgreichen Start am frühen Samstagmorgen sind die ersten wichtigen Inbetriebnahme-Abschnitte an dem Satellitenverband erfolgreich absolviert worden. So konnten sich die Solarflügel, mit einer Spannweite von 32 Metern erfolgreich entfalten (erstes Foto aus dem All, rechts) und liefern Strom. Auch die beweglichen Antennen, die zur Kommunikation und zum „Liefern“ von wissenschaftlichen Daten benötigt werden, sind erfolgreich ausgeklappt worden. „Ein großartiger Erfolg nach zwölf Jahren harter Arbeit“, so Fugger. Es bleibe auch die nächsten neuneinhalb Jahre spannend, wenn BepiColombo dann Wissenschaftsdaten und Bilder von seinem Flug zum und dann vom Merkur sendet. BepiColombo ist ein Gemeinschaftsvorhaben der ESA und der japanischen Raumfahrtagentur JAXA, entwickelt und gebaut von Airbus - auch in Immenstaad. Es ist außerdem Europas erste Mission zum Merkur, dem kleinsten und am wenigsten erforschten Planeten des inneren Sonnensystems, und die erste Mission, für die zwei Sonden auf den Weg gebracht wurden, die zeitgleich einander ergänzende Messungen der dynamischen Umgebung des Merkur vornehmen werden. Eine Ariane-5-Trägerrakete hatte BepiColombo am vergangenen Samstagmorgen erfolgreich ins All geschossen. Bei Airbus hatten bis zu 250 Ingenieure, davon 100 in Immenstaad, an Bepi gearbeitet, heißt es. Fotos: Airbus