Beim Seniorennachmittag leuchten die bunten Herbstfarben

Nach dem Seniorennachmittag ist vor dem Seniorennachmittag: Sieben Mal im Jahr lädt das eingespielte sechsköpfige Seniorenteam der Seegemeinde in den Bürgersaal des Rathauses. Geplant und organisiert wird fast ohne Unterbrechung.

Am Mittwoch leuchteten zum Thema „Sommerausklang“ Pompondahlien, Tagetes, Sonnen- und Lampionblumen in Gelb und Orange auf den Tischen um die Wette. In warmen Herbstfarben waren auch die großen Dekorationen auf der Bühne und am Eingang gestaltet – mit Baumscheiben, Weinkisten und verspielten Metallkörben kombiniert, wie in einem Deko-Magazin.

„Das bringen wir alles von Zuhause und aus dem eigenen Garten mit. Dekorieren macht uns allen Spaß“, sind sich die Organisatorinnen einig. Passend zum Thema fällt auch die Bewirtung jedes Mal anders aus. Zum „Sommerausklang“ gab es Apfelstrudel mit Sahne zum Kaffee und später Kürbissuppe mit Kracherle. Geliefert wird von den örtlichen Bäckern, Metzgern und Gastronomen. Auch für vielseitige musikalische Unterhaltung und Aufführungen oder informative Vorträge ist bei jedem Termin gesorgt. „Wir hatten schon mehrmals die Polizei da, Apotheker, Optiker, aber auch mal einen Winzer oder eine Fischerin, ganz unterschiedlich, was die Leute interessiert“, erinnern sich die Damen.

Am Mittwoch zeigte Christian Rebstein seine Multimedia-Schau von Immenstaad bis Bregenz aus der Luft. Für den Advent-Termin dürfen sich die Gäste bereits auf ein Ballett freuen. Die Gemeinde lädt zu Essen und Getränken ein. Für freiwillige Spenden steht am Ausgang ein Körbchen bereit. Gelegentlich gibt es Spenden von örtlichen Gewerbetreibenden. Rund 100 Senioren kommen im Durchschnitt zu den Seniorennachmittagen – Bekannte treffen sich, Freundschaften werden geschlossen, Neubürger finden hier Anschluss. „Vor Weihnachten sind es auch mal 130 Gäste. Im Advent ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft besonders groß“, weiß Uta Bank-Specker. Sie ist am längsten Teil des Teams.

Am Anfang gab es Kaffee im Hotel-Restaurant Seehof

Angefangen hat die Seniorenarbeit unter Bürgermeister Heinz Finkbeiner mit Kaffeeeinladungen im Hotel-Restaurant Seehof. Ilse Heger, Bruni Brecht, Irmgard Finkbeiner und Karin Lembeck bildeten das erste Organisationsteam. Nach dem Seehof fanden die geselligen Nachmittage im Musiksaal der Stephan-Brodmann-Schule statt, mit dem Bau des Rathauses ab 1981 im Bürgersaal. 25 Jahre arbeitete das erste Team zusammen. Uta Bank-Specker blieb als Bindeglied dabei und sollte danach ein neues Organisationsteam finden.

In den 1990er-Jahren kamen Uli Müller, Claudia Rauber, Marita Töbel und Conny Boche dazu. Ute Heger war ebenfalls schon früh dabei, legte eine Familienpause ein und ist vor kurzem wieder eingestiegen. Neuzugang in den vergangenen Jahren war Susanne Beisswenger.

Mit einem schweren Schicksalsschlag musste das eingeschworene Team jetzt über Sommer klarkommen. Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb unerwartet Uli Müller. „Das ist der erste Seniorennachmittag ohne sie“, trauert das Team. Uta Bank-Specker würdigte in einer Ansprache am Mittwochnachmittag ihre Leistungen und versuchte, den Verlust in Worte zu fassen. 22 Jahre habe Uli Müller mitgearbeitet als großes Organisationstalent, immer wieder mit ihrer liebenswerten Fröhlichkeit angesteckt, ständig nach den besten Ideen gesucht und den Senioren am Ende gerne in den Mantel geholfen. „Für uns ist nichts mehr wie es war, aber wir werden die Erinnerung an Uli in unseren Herzen bewahren“, sagen die Weggefährtinnen.