„Bei uns daheim“ – ein grandioser Konzertabend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Dezember fand das Adventskonzert des Musikverein Immenstaad statt. Eröffnet hat den Abend die Jugendkapelle Fis # K-apelle – einer Gemeinschaftsjugendkapelle der Musikvereine Fischbach, Immenstaad, Schnetzenhausen und Kluftern – unter der Leitung von Stephan Schneider mit dem Stück „Music from Pirates of the Caribbean“. Danach brachten die Jugendlichen die Zuschauer mit „The best of Queen“ und Elton Johns „Crocodile Rock“ zum Wippen.

In der sehr gut gefüllten Linzgauhalle in Immenstaad durften die Besucher im Anschluss an den gelungenen Auftritt der Jugendkapelle den Musikanten und Musikantinnen des Musikvereins lauschen. Die Stückauswahl von Dirigent Harald Vetter, die unter der Überschrift „Bei uns daheim“ stand, hatte einige Besonderheiten zu bieten. So wurden wir beispielsweise bei Kurt Gäbles Komposition „Klang der Alpen“ mit einem Alphorn Solo von Martin Gomeringer und Kuhglocken-Läuten aus dem Schlagzeug-Register mitten in die Berge entführt. Aber auch die hohen Register gaben alles: In „Welt in Farbe“ von Thiemo Kraas war Flötistin Alexandra Kunemann-Langenstein mit einem bezaubernden Gesangssolo zu hören, bevor bei dem Stück „Silva Nigra“ (latainisch für Schwarzwald) von Markus Götz alle Musikanten zu einem gemeinschaftlichen Gesangsteil einstimmten. Über die Alpen und den Schwarzwald wurden wir schließlich in die unmittelbare Nähe geführt. Der Titel „Grapes of the Sun“ – also Trauben der Sonne, die von den Winzern am See zu Wein verarbeitet werden – enthält unter anderem die Melodie des Badnerlieds. Hier bekamen die Zuschauer neben den Abschnitten, die die Schritte des Herstellungsprozesses von Wein widerspiegelten ein ordentliches „Trinkgelage“ auf der Bühne zu sehen.

Nachdem das Adventskonzert von Immenstaad im letzten Jahr als Video-Live Übertragung stattgefunden hatte, konnten die Musikanten in diesem Jahr wieder den Beifall und die positiven Reaktionen des Publikums erleben.