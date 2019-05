Bausinger verabschiedet sich mit Doppelpack

Mit einem souveränen 4:0-Sieg beim Tabellenfünften SpVgg Frickingen/Altheim/Lippertsreute II hat der TuS Immenstaad im viertletzten Saisonspiel seinen Platz an der Tabellenspitze verteidigt und den Drei-Punkte-Vorsprung zum Verfolger SV Deggenhausertal, der vor eigenem Publikum gegen die Salemer Reserve mit 2:0 siegte, bewahrt. Auch der FC Kluftern konnte im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SG Heiligenberg/Illmensee mit 2:1 Toren dreifach punkten und bleibt dem Tabellenzweiten mit nur zwei Zählern Distanz dicht auf den Versen.

Für Markus Bausinger, der am Ende der Runde die Fußballschuhe an den Nagel hängt und beim letzten Heimspiel im Klufterner Brunnisach-Stadion in zwei Wochen fehlt, war es ein schöner Abschluss seiner Karriere: Er bescherte dem FC Kluftern nicht nur nach vier Minuten den Führungstreffer, sondern sorgte mit dem zweiten Tor auch für den Sieg seiner Mannschaft. Per Kopf zirkelte er kurz nach Spielbeginn den Ball im Nachschuss ins Netz. Danach lag der zweite Treffer der klar überlegenen Heimelf zwar in der Luft, wollte aber nicht gelingen. Stattdessen holten die Gäste nach einem Foul von Markus Strobel den Rückstand per Strafstoß, ausgeführt von Pascal Malcharczyk, auf. „Danach war es eine Zitterpartie“, so Trainer Ralf Kaiser nach dem Spiel. Mehrere Großchancen landeten am Aluminium, bevor Markus Bausinger den Ball nach einem Abpraller von der Latte ins gegnerische Netz schoss. Ein Elfmeter von Carsten Koch in der 80. Minute hätte den vorzeitigen Sieg sichern können, verfehlte aber sein Ziel.

„Wir haben konzentriert und zielstrebig nach vorn gespielt“, sagte TuS-Vorsitzender Clemens Müller nach dem Spiel gegen die ersatzgeschwächte Frickinger Reserve. Die Vorentscheidung war bereits nach 15 Minuten durch die beiden Tore von Jonas Heberle gefallen. Danach vergaben beide Seiten einige gute Möglichkeiten, wobei der Vorsprung der spielbestimmenden Immenstaader zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Spätestens nach dem Eigentor von Elias Gut in der 63. Minute stand der Sieger fest, sodass der Treffer von David Hofstetter das Ergebnis lediglich verschönerte.