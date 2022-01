Bandleader-Jubiläum bei der Do X Memorial Big Band

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hartmut Heinzelmann und seine Do X Memorial Big Band sind derzeit schon konkreter in Planung für Konzerte im Sommer. So soll nach der überaus positiven Resonanz im letzten Jahr die Immenstaader Jazz-Night wieder als Freiluftveranstaltung im Aquastaad, dem wunderschön gelegenen Immenstaader Strandbad, stattfinden. Terminlich ist der 25. Juni 2022 schon fixiert, Tickets wird es nur an der Abendkasse geben. Beim Programm verspricht Hartmut Heinzelmann den Fans viele neue Big-Band-Arrangements mit ganz besonderem Pfiff. Es gibt ja Etwas zu feiern: 25 Jahre Hartmut Heinzelmann als Bandleader der Do X Memorial Big Band. Unter seiner Leitung sind bisher vier Studio-CDs eingespielt worden und über 150 Konzerte gespielt worden. Die ursprünglich als Dornier-Werks-Bigband ins Leben gerufene Formation hat sich durch den Ehrgeiz und den professionellen Anspruch des Bandleaders auch im regionalen Kulturleben etabliert. Informationen zur Big Band auch auf der Homepage www.dox-memorial-bigband.de.