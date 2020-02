„Politisch motivierte Stimmungsmache“

Pünktlich zum Ortstermin wenden sich die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden, also Georg Riedmann für Markdorf, Robert Schwerer für Meersburg, Johannes Henne für Immenstaad, Volker Frede für Hagnau, Jacqueline Alberti für Daisendorf, Daniel Heß für Stetten und Andreas Brand für Friedrichshafen, sowie Landrat Lothar Wölfle und Regionalverbandsdirektor Wilfried Franke in einem offenen Brief an Cem Özdemir, Martin Hahn und den Kreisverband der Grünen. „Die politisch motivierte Stimmungsmache Einzelner lehnen wir entschieden ab; auch haben wir nach dem vierjährigen intensiven Planungsprozess kein Verständnis, wenn das fachlich fundiert erarbeitete Ergebnis mit politischen Aussagen nun in Frage gestellt werden soll und so ganz offenbar versucht werden soll, den Bau der notwendigen Bundesstraße zu verhindern oder zu verzögern. Solche Aktivitäten gehen leider voll zu Lasten der Bürger und aller von der derzeitigen Verkehrssituation Betroffenen“, heißt es darin. Martin Hahn sagt dazu: „Wenn Meinungsbildung politische Stimmungsmache sein soll, dann frage ich mich, wo wir eigentlich angekommen sind.“ Weil seine Partei bei der Vorzugsvariante B1 Probleme sehe, habe sie die Resolution mit dem Grundsatz „Ausbau vor Neubau“ beschlossen.