Bürger machen Verbesserungsvorschläge zu Haupt- und Bachstraße

Großen Anklang bei den Bürgern hat am Samstag die Auftaktveranstaltung der Gemeinde für einen „städtebaulichen Rahmenvertrag für Haupt- und Bachstraße“ mit Bürgerbeteiligung gefunden. Nach einem informativen Spaziergang sprudelten beim Workshop im Bürgersaal die Ideen.

Zu vier Themenbereichen konnten die Bürger Sorgen, Kritikpunkte und Gestaltungsideen an Stellwände pinnen: Wie sollen die Gebäude in Zukunft aussehen? Welche Bedeutung hat die Bachstraße? Wo sind unsere gemeinsamen Aufenthaltsorte?

„Es gibt keine Tabus, legen Sie einfach los“, motivierte Moderator Alexander Leitz die Teilnehmer. So kam es auch – angeregt durch einen informativen Spaziergang vorab zu den kritischen Plätzen im Ortszentrum mit Städteplaner Helmut Hornstein aus Überlingen, waren die Stellwände bald mit Karten gefüllt.

Ein breites Spektrum an positiven und negativen Einwendungen bildete sich ab. Hier gab es unter anderem Kritik am bisherigen Gemeinderat, den Ruf nach mehr Flair für den Platz der neuen Ortsmitte, nach „Bächle“ für die Bachstraße, besseren Spielplätzen, „weniger gesichtslosen Kästen“ und Reduktion des Bauvolumens. Auch Forderungen, wie das Gasthaus „Schiff“ am See zu kaufen, fanden ihren Niederschlag, nach mehr Bäumen – aber keine Platanen – oder nach mehr Wohnungen für Familien im Zentrum. Für die Aufenthaltsorte, zum Beispiel die alte Musikterrasse, wünschten sich die Bürger mehr Grün oder auch einen Markt am Samstag. Die Teilnehmer waren sich uneins, ob die Bachstraße zur Fußgängerzone werden soll oder besser nicht. Ein neues Parkleitsystem weg vom See und die Begrenzung der Parkdauer in der Bachstraße wurden angeregt. Der Wunsch, im Sommer die Radfahrergruppen aus der Ortsmitte rauszuhalten, wird kaum umsetzbar sein.

Moderator Alexander Leitz erklärte, dass ein Bebauungsplan für eine bestehende Bebauung wie dem Ortszentrum der Seegemeinde nachträglich nahezu unmöglich sei, der angestrebte „städtebauliche Rahmenplan“ aber durchaus rechtliche Relevanz habe.

Der frühere Gemeinderat Heinz Bauer bestätigte, dass man bereits vor 35 Jahren mit einem nachträglichen Bebauungsplan für die Ortsmitte wegen zahlreicher Einsprüche gescheitert sei.

Planer Helmut Hornstein sah am Ende das Thema Verkehr als zentralen Punkt. Er verstehe den Unmut, der sich angestaut habe, über einige massive und gesichtslose Neubauprojekte und das Bedürfnis nach planungsrechtlich sauberen Grundlagen. Hornstein und Bürgermeister Johannes Henne lobten die angenehme, konstruktive Atmosphäre des gemeinsamen Workshops.

Im April soll die Materialsammlung der Bürger ausgewertet werden, am 7. Mai findet der nächste Bürgerworkshop zu dieser Auswertung statt. Ende Mai befasst sich der Gemeinderat mit den Forderungen der Bürger und verteilt Arbeitsaufträge. Im Juli/August gibt es eine Verkehrszählung. Im November soll es eine finale Ausarbeitung und einen Gemeinderatsbeschluss geben.