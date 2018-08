Autofahrerinerfasst 61-jährigen Radfahrer

Beim Herausfahren aus der Laizer Waschstraße ist eine 71-jährige Frau am Dienstag gegen 13.30 Uhr in Panik geraten. Ihr Auto geriet außer Kontrolle und stieß mit einem Lieferwagen zusammen. Laut Polizeiangaben hatte die Frau in der Waschanlage in ihrem Automatikgetriebe wahrscheinlich die falsche Position gewählt.

Am Ende der Waschstraße machte das Auto wohl einen Satz, woraufhin die Frau so erschrocken sein soll, dass sie die Kontrolle über ihren Toyota Yaris verlor.