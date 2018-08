Autofahrerin erfasst Radfahrer

Ein 61-jähriger Radfahrer erlitt am Montag gegen 8.40 Uhr schwere Rückenverletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der K 7782 bei Immenstaad. Eine 45-jährige Autofahrerin war auf der Kreisstraße von Ittendorf in Richtung Kippenhausen gefahren und hatte in einer Rechtskurve den vorausfahrenden Fahrradfahrer überholt, der zur gleichen Zeit nach links auf einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen wollte. Dabei kam es zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge, sodass der 61-Jährige stürzte.

Zur Versorgung des Verletzten, der stationär im Krankenhaus behandelt werden muss, war auch der Rettungshubschrauber im Einsatz, teilt die Polizei mit.