Autofahrer stößt mit Lkw zusammen

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Meersburger Straße entstand Sachschaden. Ein Lastwagenfahrer wollte laut Polizei am Ende der Straße auf die Bundesstraße auffahren und musste verkehrsbedingt anhalten. Das Bremsen erkannte die folgende 62 Jahre alte Autofahrerin zu spät und fuhr mit ihrem Renault in das Lastwagen-Heck. Während am Lkw kein Schaden entstand, wird dieser am Renault auf etwa 3000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.