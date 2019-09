Autofahrer überholt gefährlich: Polizei sucht Roller

Die Polizei in Immenstaad sucht einen Rollerfahrer, der bei einem Überholvorgang gefährdet wurde.

Ein 64-jähriger Fahrer eines Mini hat am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Friedrichshafener Straße einen Wagen überholt, obwohl ihm in diesem Moment ein Rollerfahrer entgegenkam. Nur durch Vollbremsungen – sowohl des überholten Fahrzeugs als auch des Rollers – konnte ein Zusammenprall zwischen dem Zweirad und dem Mini im letzten Moment verhindert werden, berichtet die Polizei.