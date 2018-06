Auto verfehlt Fußgängergruppe nur knapp

Ein Auto ist zwischen Immenstaad und Kippenhausen um ein Haar in eine Fußgängergruppe gefahren – und traf dabei mindestens die Umhängetasche einer 22-Jährigen. Das meldet die Polizei.

Demnach waren vier Menschen zu dieser Zeit auf einer Straße Richtung Kippenhausen unterwegs. Zur Sicherheit hatten sie die Taschenlampen ihrer Smartphones aktiviert.

Vor einer Kurve kam dann ein weißer VW Golf auf die Gruppe zu. Die erste Person der Gruppe wich dem Wagen wohl noch auf den Grünstreifen aus. Die 22-Jährige, die als Zweite in der Reihe lief, wurde aber an ihrer Handtasche durch den Pkw erfasst, verspürte einen Schlag und wurde hierdurch an der Schulter leicht verletzt.

Zeugen gesucht - Hier anrufen

Nach Angaben des Opfers soll der Fahrer des Golfs nach dem Unfall zügig zur B 31 weitergefahren sein. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0, sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Fahrer geben können.