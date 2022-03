Auto überschlägt sich bei Immenstaad

Ein Ermittlungsverfahren hat die Polizei gegen einen 35-Jährigen eingeleitet, der am Mittwochabend, 30. März, gegen 19 Uhr offenbar deutlich alkoholisiert mit seinem Wagen einen Unfall baute. Nach Informationen der Polizei kollidierte er auf Höhe Kniebach mit einem Baum und kam in der Folge vom Feldweg ab.

Neben der Fahrbahn überschlug er sich mit seinem Ford Tourneo mehrfach und wählte im Anschluss selbst den Notruf, um den Unfall zu melden. Während der medizinischen Versorgung durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst, kam der Polizei der Verdacht, dass der 35-Jährigen alkoholisiert sein könnte.

Weit über zwei Promille

Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Mannes, der inzwischen in eine Klinik gebracht worden war, zeigte die Atemalkoholmessung weit über zwei Promille an. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme zweier Blutproben, beschlagnahmten den Führerschein des Unfallverursachers und ermitteln nun strafrechtlich. Der 35-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall den ersten Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen. Sein Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden.