Auszubildende und Studierende bei Airbus organisieren Blutspende

Im Rahmen eines sozialen Projekts der Ausbildungsabteilung organisierten Auszubildende und Studierende des Airbus-Standorts Friedrichshafen im Seewerk in Immenstaad eine Blutspende-Aktion und riefen die Beschäftigten zur Teilnahme auf. Laut Pressemitteilung von Airbus haben an der in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) durchgeführten Aktion 126 Airbus-Mitarbeiter angemeldet.

Die Idee zur Aktion kam von Dual-Studierenden des Unternehmens. „Wir freuen uns, dass wir in der Ausbildungsabteilung die Möglichkeit bekommen, soziale Projekte auf die Beine zu stellen“, sagen die Organisatorinnen Julia Vorrath, Laura Kreßner und Maren Büning.

Auch dem Ausbildungsleiter Markus Zeeh liegt der soziale Aspekt am Herzen: „Neben der fachlichen Qualifizierung ist die persönliche Entwicklung jedes Auszubildenden und Dualen Studenten einer der wesentlichen Bausteine in unserem Ausbildungskonzept.“ Das Azubi-Projekt sei ein schönes Beispiel dafür, wie in der Ausbildung die Theorie - zum Beispiel beim Projektmanagement - mit der Praxis verknüpfen und dadurch die persönliche und fachliche Entwicklung individuell gefördert werden können.

Aber nicht nur die persönliche Weiterentwicklung der Studierenden und Auszubildenden steht bei dieser Aktion im Vordergrund, sondern auch der gesellschaftliche Nutzen. Denn Blutkonserven werden immer dringend benötigt: Jeder dritte Deutsche ist einmal in seinem Leben auf Spenderblut angewiesen.

„Wir hatten vor der Pandemie Spendentermine in Unternehmen, in der aktuell verbesserten Lage, ist Airbus in der Region Vorreiter, dem DRK wieder den Zugang zu einem Unternehmen zu ermöglichen“, sagt Alfred Kneer vom Blutspende-Dienst des DRK. Die große Teilnehmerzahl hätte letztlich das Interesse und das Engagement der Belegschaft bestätigt. „Die Airbus-Mitarbeiter haben mit ihrer Spende auch dazu beigetragen, Leben zu retten. Dafür mussten die Spender lediglich zu ihrem zuvor reservierten Termin erscheinen“, so Kneer weiter.