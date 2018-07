Auszeichnung für Fabio Kopf im Gemeinderat

Musical-Sänger Fabio Kopf ist am Montag im Immenstaader Gemeinderat geehrt worden. Der 16-jährige Immenstaader hatte beim Wettbewerb Jugend musiziert im Fach Musical beim Bundesfinale den ersten Platz geholt und ein herausragendes Juryergebnis erzielt.

„Wir sind stolz auch dich“, sagte Bürgermeister Johannes Henne, der Kopf nicht nur die Glückwünsche der Gemeinde, sondern auch ein kleines Geschenk überreichte. Mit der Höchst-Punktzahl hatte Fabio Kopf am Pfingstmontag den größten Erfolg seiner jungen Künstler-Laufbahn errungen – im Opernhaus von Lübeck. Henne lobte den 16-Jährigen in den höchsten Tönen und bestärkte ihn, seinen Weg weiterzugehen: „Für die Zukunft alles Gute!“

Wie Henne belegt Kopf den musischen Zweig eines Gymnasiums, er geht auf das Droste-Hülshoff-Gymnasium Meersburg. Seine weitere Ausbildung bekommt er an der Musical Pop & Dance Academy Überlingen. Der Bürgermeister stellte einen Auftritt Kopfs in der Linzgauhalle in Aussicht und vielleicht sogar eine gemeinsame „Session mit Gitarre“ von Johannes Henne mit Fabio Kopf.