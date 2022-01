Ausstellungsverlängerung für japanische Raku-Keramik

Die Ausstellung „Form und Feuer“ in Immenstaad geht in die Verlängerung. Die präsentierten Objekte sind in der aufwändigen japanischen Brenntechnik „Raku“ hergestellt. Bei diesem archaisch anmutenden Brennprozess muss die Keramik durch eine Feuerprobe, um die gewünschten Ergebnisse craquelierter Glasuren und in Sägespäne rußig schwarz geschmauchten Oberflächen zu erzielen. Da wegen Corona eine andere geplante Ausstellung für Joachim Lambrecht ganz abgesagt worden ist, können dessen neue Werke nun in der Galerie Art&Vision bestaunt werden.

Lambrechts Arbeiten reflektieren das Zusammenspiel des Studiums der Bildhauerei und der Keramik gleichermaßen. Das bedeutet, dass er vorwiegend mit keramischem Material skulptural arbeitet: So entstehen Objekte, die einerseits den Charakter von Gefäßen haben, andererseits aber auch thematische Bezüge etwa zu architektonischen Elementen oder Bootsformen aufweisen. Sowohl organische als auch technische Assoziationen kommen beim Betrachten seiner Arbeiten auf. Auch hier spiegelt sich der bildhauerische Aspekt wider: Er gestaltet seine Werke wie Skulpturen, immer mit starkem Bezug zum umgebenden Raum – kraftvoll, klar und auf das Wesentliche reduziert. So entstehen Werke, die durch ihre Verbindung von Gefäß und Skulptur in beiden Welten zu Hause sind: In der freien und in der angewandten Kunst.

Im Jahr 2008 wurde Joachim Lambrecht mit dem Staatspreis "Design-Kunst-Handwerk Baden-Württemberg" ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es: "Für ein zentrales Thema der zeitgenössischen Keramik - die Entwicklung des Gefäßes hin zu gebrauchsfreien, skulptural autonomen Formen - leistet Joachim Lambrecht hierzulande und weit darüber hinaus einen meisterhaften Beitrag". Lambrechts Arbeiten finden sich neben öffentlichen Sammlungen unter anderem im Badischen Landesmuseum Karlsruhe, im Keramik-Museum Berlin, im Grassi Museum Leipzig und in diversen Galerien sowie in vielen internationalen Privatsammlungen. Die Ausstellung „Form und Feuer“ geht bis zum 27. Februar und ist diesen Sonntag, 23. Januar, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Auf Wunsch gibt es anhand einer Bildtafel eine Einführung in die Welt des „Raku“. Weitere Öffnungszeiten gerne unter 0745 / 784 04 90 oder info@galerie-artvision.de