Auf Hersberg sollen barocke Glocken klingen

Mit einer kleinen Sensation beenden die Pallottiner auf St. Josef Hersberg das alte Jahr und bereichern damit ihr Jubiläumsjahr 2019: Kürzlich wurde eine zweite Barock-Glocke aus der Zeit der Benediktiner im oberen Bereich des Turmaufsatzes entdeckt, der deshalb jetzt renoviert werden soll.

„90 Jahre Pallottiner auf dem Hersberg“ feiert die Glaubensgemeinschaft mit mehreren Veranstaltungen durch das Jahr 2019. Dass Schloss Hersberg eine bewegte Geschichte hinter sich hat, bewies jetzt einmal mehr Bruder Alois Messer, der noch nicht lange auf dem Hersberg wohnt. 40 Jahre lang war der Pallottiner in Limburg an der Lahn Mesner in der Pallottiner-Klosterkirche St. Marien und Experte für Glocken. Im Ruhestand auf Schloss Hersberg eingezogen, galt sein erstes Interesse dem Glockenturm des geistlichen Hauses.

Dort entdeckte Bruder Alois oberhalb der sichtbaren Barock-Glocke eine kleinere Glocke im oberen Gebälk. Weil St. Josef Hersberg schon lange als Schule und als Bildungshaus genutzt wird, war man davon ausgegangen, dass das Glockengeläut dort bisher nur eine untergeordnete Bedeutung hatte. Das änderte sich mit dieser Entdeckung schlagartig: Der erzbischöfliche Glockeninspektor Architekt Johannes Wittekind hat bereits eine erste „Turm- und Geläuteprüfung“ vorgenommen. Die bekannte Benediktiner-Glocke aus dem Jahr 1767, gegossen von J. L. Rosenlechner in Konstanz hat also eine kleine Schwester aus dem Jahr 1775, gegossen von Felix Koch, Salem.

Glocken passen zusammen

Eine weitere Glocke auf dem Areal, die als Schulglocke des ehemaligen Gymnasiums benutzt worden war, hat F. W. Schilling 1954 in Heidelberg gegossen. Da diese drei Glocken klanglich zueinander passen und einen Durquart-Sextakkord bilden, sollten sie im Rahmen des Glocken-Projekts laut Experten gemeinsam in einen neuen Glockenstuhl integriert werden. Die historischen Holzjoche der alten Glocken wären aus diesem Grund zu sanieren, neue Klöppel einzubauen und die Anlage zu elektrifizieren. Bisher können die Glocken nur von Hand mit dem Seil geläutet werden.

Am Gebäude soll die Holzkonstruktion des Dachreiters instandgesetzt und die Fenster durch Schallläden ersetzt werden, damit sich das Geläut optimal verbreiten kann. „Wir haben hin und her überlegt, ob wir das Projekt angehen sollen und wie es finanziert werden kann. Schließlich haben wir gerade erst den Umbau von zwei behindertengerechten Gästezimmern beschlossen mit Kosten von etwa 100 000 Euro“, erklärt Rektor Pater Hans-Peter Becker. „Inzwischen hat ein befreundeter Priester angekündigt, zum Jubiläumsjahr eine neue, also eine vierte Glocke zu spenden. Auch Brüder aus dem Haus spenden, sodass dadurch gut die Hälfte der Kosten gesichert ist. Für die restliche Summe sollten wir nun Spender und Sponsoren finden. Künftig wollen wir dann um 12 und um 18 Uhr läuten und zur Sonntagsmesse.“

Veranstaltungen zum 90-Jährigen

Am 7. Februar wird die neue Glocke in Innsbruck gegossen, also steht 2019 auch eine Glockenweihe an. Doch zunächst finden im Januar die ersten Veranstaltungen zum Jubiläum statt: Am Samstag, 19. Januar, laden die Pallottiner um 19.30 Uhr zu einem Vortragsabend in der Aula mit Pater Becker, Pater Schultis und Pater Lempp zur Geschichte der Pallottiner auf dem Hersberg ein, anschließend gibt es einen Umtrunk. Am Sonntag, 20. Januar, wird der Sonntagsgottesdienst um 10.45 Uhr vom Freiburger Erzbischof Stephan Burger gefeiert, auch ein Schüler des ehemaligen Gymnasiums. Am Dienstag, 22. Januar, dem Todestag des heiligen Vinzenz Pallotti, sind pastorale Mitarbeiter aus der Region, Pfarrer und politische Gäste eingeladen. „Es wird das Jahr über weitere Termine und Anlässe zur Erinnerung an das Jubiläum geben. Im Oktober wollen wir mit einem Gottesdienst und Weißwurst-Frühstück mit den Hersberg-Musikanten enden“, berichtet Rektor Pater Becker.