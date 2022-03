Auf der B 31 bei Immenstaad kracht’s

Eine 65-jährige Autofahrerin hat am Sonntag gegen 15.45 Uhr auf der B 31 bei Immenstaad einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht wollte die Frau zunächst rechts Richtung Immenstaad abbiegen. Spontan entschied sie sich aber dazu, weiter geradeaus zu fahren und lenkte ihren BMW zurück auf ihre Fahrspur. Eine nachfolgende 20-Jährige konnte ihren Audi noch rechtzeitig abbremsen. Einem dahinterfahrenden 21-jährigen VW-Fahrer gelang dies – mutmaßlich aufgrund mangelndem Sicherheitsabstandes, wie die Polizei vermutet – nicht und er fuhr wuchtig auf. Die zwei Insassen im Audi erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Eine 15 Jahre alte Mitfahrerin im VW zog sich ebenfalls leicht Blessuren zu. Der Audi, an dem der Sachschaden auf rund 6000 Euro beziffert wird, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.