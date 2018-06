Asyl: Bürgermeister warnt vor Aktionismus

Angesichts der verstärkten Zuweisung von Asylbewerbern in Aktionismus zu verfallen sei nicht hilfreich, sagte Bürgermeister Jürgen Beisswenger. Er antwortete damit auf eine Frage von Hubert Langenstein (FWI), der im Gemeinderat seiner Sorge um die Betreuung der Ankommenden Ausdruck verlieh.

Wie berichtet (SZ vom 24. November), hatten die Grünen am vergangenen Freitag zu einer Veranstaltung in den Ratskeller eingeladen, in der es um Flüchtlinge in Immenstaad ging. Angemahnt wurde dabei, dass von Seiten der Gemeinde noch wenig Informationen vorlägen und nichts organisiert sei. Dem widersprach der Bürgermeister. Es werde eine kreisweite Flüchtlingskonferenz geben, der sich Immenstaad anschließen werde. Für die professionelle Betreuung sei im Übrigen der Landkreis zuständig, der diese Aufgabe im westlichen Kreisgebiet an die Caritas übertragen habe. „Das muss jemand professionell in die Hand nehmen und die Ehrenamtlichen einbinden“, sagte Beisswenger und bat: „Lassen Sie uns Zeit, wir werden unserer Pflicht genüge tun.„

Die Vergabe der Wohncontainer für 24 Personen, die an der Dr.-Zimmermann-Straße neben dem alten Raiffeisen-Lagerschuppen aufgestellt werden, soll in der nächsten Gemeinderatssitzung über die Bühne gehen. Frühestens im März/April 2015 werden die Container in Betrieb gehen.