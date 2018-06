Architektonisches Juwel im Gewerbegebiet

Seit 25 Jahren steht die Draenert Orangerie in einem Gewerbegebiet in Immenstaad, nahe der Straße nach Kluftern. Eine Perle moderner Architektur, die von der Straße aus nicht zu sehen ist. Umso größer ist die Überraschung, wenn man vor dem heute noch futuristisch wirkenden Gebäude mit seiner geschwungenen Außenwand steht. Die Friedrichshafener Architekten Jauss und Gaupp haben die mehrfach preisgekrönte Orangerie vor 25 Jahren entworfen und gebaut.

Ein architektonisches Juwel in einem Industrie- und Gewerbegebiet? Keineswegs unlogisch, denn hier befindet sich seit 1973 der Firmensitz des Hauses Draenert samt allen Gewerken für die Verarbeitung von Naturstein, Holz, Glas, Metall und Leder unter einem Dach und einem Steinpark mit 200 Natursteinsorten aus aller Welt. Was dem Unternehmer Peter Draenert fehlte, war ein Schaufenster, ein adäquater Präsentations- und Verkaufsraum für die exklusiven Design-Möbel der Möbelmanufaktur.

Heftig diskutiert

Dafür erdachten und entwickelten die Architekten Jauss und Gaupp die heute noch faszinierende Symbiose aus Glas und Beton. Zwei geometrische Elemente bestimmen das 37 Meter lange, neun Meter breite und sechs Meter hohe Gebäude: der innere längs gezogene Baukörper und die konkav geschwungene hohe Betonwand, die eine Längsseite abschließt. Lebendig wird sie durch das Licht, das durch die Glaswände im Westen einfällt und im Laufe der Tages- wie Jahreszeiten immer wieder andere Stimmungen anklingen lässt.

Wie Hubert Gaupp erzählt, sei damals heftig diskutiert worden, ob der Bau eine Provokation oder ein Kunstwerk sei – heute sehe es Firmeninhaber Patric Draenert eindeutig als Kunstwerk, das seit 25 Jahren die Erwartungen voll erfülle. Die Betonwand schafft einen guten Kontrast zu den modernen Möbeln, die hier auf 450 Quadratmetern ausgestellt werden. Die Wand bietet eine hervorragende Fläche für großformatige Kunstwerke. Derzeit sind – passend zum Jubiläumsjahr – zwölf Collagen von Hubert Gaupp ausgestellt, die auf die Bauzeit zurückgehen. Wie bei anderen Projekten von ästhetischer Bedeutung habe er damals seine Arbeit in künstlerischer Form vertieft. Dokumentarische Fotografien hat er mit farbigen Folien überschichtet, manche Collagen enthalten auch handgezeichnete Teile. Seine künstlerische Auslotung der architektonischen Ästhetik ist noch bis Ende Juni zu sehen.

Spannende Ausstellungen

Über die Jahre hinweg haben Peter Draenert und seine Frau Karin als Kunstmäzene die Orangerie mit Ausstellungen belebt. Anfangs fanden vier jährlich statt, in den letzten Jahren sind es weniger geworden. Es ist immer wieder spannend zu erleben, wie Architektur, Möbel und Kunstwerke, ob Gemälde oder Skulpturen, in einen jeweils anderen Dialog treten. Eigentlich dürften zu den exquisiten Design-Möbeln, die in alle Welt exportiert werden, nur ganz außergewöhnliche Kunstwerke treten, doch das ließe sich in der Praxis nicht durchhalten. So hat sich Peter Draenert vorrangig die Ausstellung renommierter junger Künstler aus der Region zur Aufgabe gemacht, hat auch an Künstler der verlorenen Generation erinnert.

Der promovierte Germanist, Philosoph und Kunsthistoriker kam durch glückliche Zufälle dazu, später Möbel zu entwerfen, die in berühmten Museen der Welt wie dem New Yorker Metropolitan Museum of Art und Londons Victoria and Albert Museum ihren Platz gefunden haben. Damit hat er selbst Kunstwerke geschaffen, Unikate und auch kleine Serien, die in der Manufaktur hergestellt werden und für breitere Kreise erschwinglich sind.

50 Jahre Haus Draenert

Seit dem plötzlichen Tod von Peter Draenert im Jahre 2005 führt sein Sohn Patric das Unternehmen in zweiter Generation weiter. Doch das ist eine andere Geschichte. In zwei Jahren wird das 1968 gegründete Haus Draenert sein 50-jähriges Jubiläum begehen und diese Geschichte erzählen.