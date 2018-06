Arbeiten an Meersburger Straße haben begonnen

Bereits nach einem Tag war der Asphalt abgefräst. Bis Weihnachten soll der erste Bauabschnitt für die Sanierung der Meersburger Straße in Immenstaad – vom Ortseingang B 31-West bis zum Sommerberg – abgeschlossen sein.

Die Sperrung der Meersburger Straße wird in zwei Bauabschnitten nötig sein: von Westen her, der Abschnitt, der jetzt begonnen wurde, bis Weihnachten und für den zweiten Bauabschnitt für den Bereich vom Schwörerkreisel bis zum Sommerberg von Januar bis Ende März.

Die Anwohner wurden von der Gemeindeverwaltung bereits ausführlich informiert und sollen auch weiterhin von der Baufirma auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Für die Anwohner bleibt die Meersburger Straße bis auf wenige Tage immer halbseitig befahrbar. Auch die Zufahrt von Müllabfuhr und Rettungsdiensten wird gewährleistet sein, versichert das Ortsbauamt.

Nur Bushaltestelle am Rathaus

Während der sechs Monate Bauzeit entfallen für die Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) und den Schulbusverkehr die Bushaltestellen an der B 31, an der Shell-Tankstelle und an der Kirche. Die nächste Bushaltestelle für den Bereich Immenstaad-West ist dann erst am Rathaus, in der Hauptstraße.

Die RAB-Busse werden von der Hauptstraße über das Frickenwäsele, Kippenhausen und Kirchberg umgeleitet. Die Zufahrt zum Supermarkt in der Meersburger Straße wird über die Brodmannstraße und den Kapellenweg umgeleitet.

Die Baustelle wandert stetig auf einer Länge von 30 bis 50 Metern voran. Während der umfangreichen Modernisierung werden ein neuer Regenwasserkanal, eine neue Wasserleitung, neue Hausanschlüsse, ein Leerrohrnetz für Glasfaser, neue Gehwege und schließlich eine neue Straße eingebaut. Zum zweiten Bauabschnitt Richtung Schwörerkreisel gehört zudem noch die Erneuerung des Kanals für den Kobenbach.

Die Meersburger Straße wird künftig keine Radwege mehr haben, keine lärm- und unfallträchtigen rauen Randsteine und eine neue Fahrbahn mit 5,50 Metern Breite. Die um 50 Zentimeter breitere Fahrbahn ohne Radwege wurde mit dem ADFC und den zuständigen Behörden abgestimmt.

Statt der rauen Randsteine wird jetzt ein ebenes, geschliffenes Material mit einer Höhe von drei Zentimetern eingebaut, sodass davon auch keine Lärmentwicklung mehr zu erwarten sein soll. Für den Gehweg kann wohl fast durchgehend eine Breite von 1,50 Metern erreicht werden.

Ortsbaumeister Uli Kohler hofft auf einen milden Winter, damit die Bauarbeiten sich nicht witterungsbedingt in die Länge ziehen.