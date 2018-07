Aquastaad wird zum Open-Air-Kino

Das Kinomobil kommt ins Strand- und Hallenbad Aquastaad nach Immenstaad. Am Freitag, 20. Juli, wird um 21.30 Uhr im wunderschönen Ambiente direkt am See der Film „Das Leben ist ein Fest“ gezeigt.

Kann einem Hochzeitsplaner Schlimmeres passieren als ein verdorbenes Buffet, eine Hochzeitsgesellschaft die im Stau steht, ein Fotograf, der sich daneben benimmt, eine Band die kurzfristig absagt und ein Team, das wegen einer Lebensmittelvergiftung ausfällt? Seit Jahrzehnten richtete Max luxuriöse Hochzeiten aus, routiniert und professionell. Als ein Abend zunehmend aus dem Ruder läuft, beschließt er seinen Job an den Nagel zu hängen und seine Firma zu verkaufen. Oder kann sich völliges Chaos doch zum Guten wenden und die Feier noch gerettet werden? Der Film verspricht für alle Besucher beste Unterhaltung und den einen oder anderen Lacher.

Der Eintritt beträgt fünf Euro. Der Kartenverkauf beginnt um 20.30 Uhr an der Abendkasse im Strand- und Hallenbad Aquastaad.

Die Gastronomie des Aquastaad hat geöffnet. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Bürgersaal des Rathauses statt.