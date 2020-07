Aquastaad hisst die Blaue Flagge

Zum 18. Mal in Folge ist das Familienbad Aquastaad in Immenstaad mit der Blauen Flagge der Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU) ausgezeichnet worden, teilt die Gemeinde Immenstaad mit. Deutschlandweit wurde das Umweltsymbol in diesem Jahr an 92 Sportboothäfen und 44 Badestellen an Küsten und Binnengewässern verliehen.

Durch die weltweit herrschende Corona-Pandemie, habe man in diesem Jahr auf eine regionale Auszeichnungsveranstaltung verzichtet. Die Blaue Flagge wurde an den Betriebsleiter Ralf Kaiser per Post zugesandt. Gemeinsam mit Bürgermeister Johannes Henne und dem kommissarischen Betriebsleiter des Aquastaads, Daniel Schad, wurde die Blaue Flagge im Bad gehisst.

Die Blaue Flagge wird verliehen, wenn bestimmte Anforderungen bezüglich des Umweltmanagements und der Umweltkommunikation erfüllt sind, ausreichende Entsorgungsbereiche für (Sonder-) Abfälle und Abwasser und die standardgemäßen Sicherheitsaspekte beachten werden. Das Strand- und Hallenbad Aquastaad ist laut Pressemitteilung das einzige Strandbad am Bodensee, welches mit der „Blauen Flagge“ ausgezeichnet wurde.