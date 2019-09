Apfelhock feiert 20. Geburtstag

Mit einer Mischung aus Spiel, Spaß und Information will die Tourismusgemeinschaft Immenstaad am Sonntag, 6. Oktober, ab 13 Uhr mit ihren Gästen den 20. Apfelhock auf dem Obsthof Lehle im Frickenwäsele feiern. Für das Jubiläumsgewinnspiel haben örtliche Sponsoren 20 Preise gestiftet.

„Aus dem Immenstaader Apfelhock vor 20 Jahren ist die Immenstaader Apfelwoche und inzwischen die Apfelwochen am Bodensee geworden“, erinnert sich Daniela Dikreuter, damals wie heute Schatzmeisterin der Tourismusgemeinschaft. „Wir haben es erfunden.“ Was heute selbstverständlich ist, musste damals erstmal etabliert werden: die Saisonverlängerung vom Sommer in den Herbst hinein mit einem besonderen, neuen touristischen Angebot. So kam die Touristinfo zusammen mit den örtlichen Tourismusbetrieben damals auf den Apfel – mit Erfolg.

Die heutige Vorsitzende der Tourismusgemeinschaft, Ulrike Huber, dankt vor allem Familie Lehle, die seit 20 Jahren den Apfelhock auf ihrem Obst- und Ferienhof im Frickenwäsele möglich macht, mitten in der Erntesaison. „Damit ist ein enormer Aufwand verbunden, für den die Tourismusgemeinschaft sehr dankbar ist.“ Einen schöneren Platz könne man sich nicht vorstellen, ergänzt Daniela Dikreuter.

Zum Jubiläumshock lockt der Verein mit besonderen Angeboten. 13 örtliche Touristiker und Einzelhändler haben 20 attraktive Preise für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Auf dem Hof wird es eine Apfelsorten-Präsentation geben, eine Oldtimer-Traktoren-Schau und Apfel-Hoheiten kommen zur Eröffnung. Auch die musikalische Begleitung wird wie seit 20 Jahren bei den „Fidelen Brummbären“ liegen. Für die Kinder kümmert sich die Touristinfo um den Luftballon-Wettbewerb, Kinderschminken und Bastelangebote. Wie seit 20 Jahren können die Kleinen mit dem Erntezügle eine Runde durch die Apfelplantagen tuckern. Erstmals gibt Pony-Reiten.

Auch das kulinarische Angebot dreht sich rund um den Apfel: verschiedene Apfelkuchen wird es geben, Zwiebel- und Apfel-Dinnele, Apfelsuppe, Apfelmost und auch wieder frisch gepressten Apfelsaft. Familie Langenstein wird wieder ihre Apfelpresse aufbauen – zum selbst pressen, wer will.

Landwirt Hubert Lehle möchte die Gelegenheit nutzen, die Verbraucher über das Volksbegehren „Rettet die Biene“ zu informieren. Er findet die aktuelle Diskussion „zu populistisch“ und möchte Interessierte mit Fakten versorgen. „Seit zehn Jahren nehmen in Baden-Württemberg Bienen, Imker und Honig zu. Es gibt seit zehn Jahren das Projekt Wildbienen mit guten Fortschritten und 25 Wildbienen-Arten mehr. Der Pflanzenschutz spielt für das Artensterben nur eine untergeordnete Rolle. Wichtiger für Insekten und Vögel sind die Saumstrukturen. Wir sollten wieder in einen sachlichen Dialog kommen. Sonst wird es nicht nur in Immenstaad keinen Weinbau mehr am See geben. Auch der Tourismus braucht die Kulturlandschaft, die die Landwirte pflegen.“

Der „20. Immenstaader Apfelhock“ im Frickenwäsele 29, lädt von 13 bis 17 Uhr zum Feiern ein. Nur bei Dauerregen fällt das Fest aus.