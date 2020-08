Angestellter wird attackiert

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend gegen 18.45 Uhr im Einkaufsgeschäft „Kauf by Natura" versucht, eine Flasche hochprozentigen Alkohol zu entwenden. Der etwa 30-Jährige, der in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau war, wurde an der Kasse von einem Angestellten auf die in der Hose versteckte Ware angesprochen. Daraufhin ließ er die Flasche zurück und flüchtete. Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann kurze Zeit später stellen.

Vor dem Eintreffen der verständigten Polizeistreife schlug der Begleiter des Ladendiebs dem Angestellten mit der Faust ins Gesicht. Der festgehaltene Dieb nutzte die Chance und riss sich los. Danach ergriff das Trio die Flucht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Der Angestellte wurde durch den Fausthieb leicht verletzt, heißt es im Bericht der Polizei.