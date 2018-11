Alte Stifte helfen syrischen Mädchen

Plastikrecycling, um Bildung zu ermöglichen für geflüchtete syrische Mädchen im Libanon: Noch bis Januar unterstützt der Weltladen Immenstaad das Projekt des Weltgebetstages Deutschland.

Im Libanon wird in einem Flüchtlingscamp mit dem Erlös des Projekts syrischen Mädchen Schulunterricht ermöglicht. Für 450 gesammelte, recycelte Plastikstifte kann zum Beispiel ein Mädchen mit Schulmaterial ausgestattet und ihr so eine Tür für eine bessere Zukunft geöffnet werden. Die meist schwer traumatisierten Kinder erhalten außerdem sozialpädagogische und therapeutische Begleitung.

Im Weltladen Immenstaad wurden für das Sammeln von Plastikstiften in Teamarbeit fleißig orangene Boxen gebastelt und vor Ort und in den umliegenden Gemeinden aufgestellt. Wie man darauf lesen kann, werden leere Schreibutensilien wie zum Beispiel Textmarker, Filzstifte, Kugelschreiber, Druckbleistifte, Füllfederhalter, Korrekturmittel wie beispielsweise Tippex und Tintenpatronen gesammelt. Inzwischen sind über 40 Kilo Plastikmüll beim Weltladen zusammengekommen. Allein am Berufsbildungszentrum in Markdorf haben die engagierten Schüler beachtliche 15 Kilo gesammelt.

Der Weltladen schickt die Boxen an die Firma Terracycle, die den Inhalt wiegt und dem Bildungsprojekt des Weltgebetstags einen Cent pro Stift gutschreibt. Terracycle schmelzt die Stifte ein und upcycelt das Plastik beispielsweise zu Gießkannen oder Stiftehaltern. 16 796,90 Kilo an leeren Schreibgeräten wurden inzwischen bei der Recyclingfirma verbucht. Auf dem Konto für die Aktion haben sich Spenden in Höhe von 17 926,33 Euro angesammelt. Das bedeutet, inzwischen über 33 000 Euro für die syrischen Mädchen.

In Immenstaad endet die Aktion Ende Januar. Bis Mitte Januar können im BZM, im Evangelischen Gemeindehaus und selbstverständlich im Weltladen in der Adlerstraße noch Stifte abgegeben werden.