Alte Schulmöbel kommen gutem Zweck zugute

Vor Kurzem hat die Stephan-Brodmann-Grundschule in Immenstaad einem gemeinnützigen Verein aus Ochsenhausen nicht mehr benötigten Schulmöbel übergeben. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Der Verein Ochsenhausener Integrations- und Bildungsverein engagiert sich im Bereich der schulischen und sozialen Förderung von Menschen vom Kleinkind- bis zum Erwachsenenalter. Neben Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe werden die Kinder und Jugendliche auch im sozialen Bereich unterstützt, um sich besser in die Gesellschaft zu integrieren. Mit der Spende können nun noch mehr Menschen in ihrem Verein betreut werden. Insgesamt konnten Möbel aus zwei Klassenzimmern übergeben werden, in der Summe waren dies 30 Tische und 60 Stühle.

Der Vereinsvorsitzender Elma Ahmet freute sich sehr über die erhaltenen Tische und Stühle, die noch in einem sehr guten Zustand waren, und bedankte sich bei Immenstaads Hauptamtsleiter Michael Haase, der als Vertreter der Gemeinde Immenstaad bei der Übergabe anwesend war.