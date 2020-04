Aktionswochen werden verschoben

Von Aalener Nachrichten

Der Geschäftsbereich Gesundheit des Landratsamtes Ostalbkreis hat am Samstag, 18. April, COVID-19 Testungen im Altenpflegeheim Marienhöhe in Wasseralfingen veranlasst. Bereits in der vergangenen Woche wurden Bewohnerinnen und Bewohner eines Wohnbereichs der Marienhöhe auf das Coronavirus getestet, da sich eine Person des Pflegepersonals mit dem Virus angesteckt hatte.

Alle Bewohner getestet Das Ergebnis dieser Testreihe ergab weitere infizierte Fälle.