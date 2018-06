Airbus verleiht Dornier Forschungspreis

Zum 25. Mal ist der Airbus-Group-Forschungspreis Claude Dornier für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten verliehen worden. Er geht traditionell an Wissenschaftler der Universität Konstanz.

Dura-Georg Granic, der in seiner Dissertation im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften eine Analyse des Wählerverhaltens erstellt und Wahlprognosen ermittelt hat, und Hans-Christian Jetter, der im Fachbereich Informatik und Informationswissenschaften über die Interaktion elektronischer Medien für Schulungssysteme promoviert hat, sind die Gewinner. Eckard Settelmeyer, Standortleiter von Airbus Defence and Space überreichte die Auszeichnungen. Der Forschungspreis ist Bestandteil einer Kooperation zwischen Airbus und der Uni Konstanz. Dabei unterstützt Airbus die Universität auch bei der Schaffung von Doktorandenstellen. In ihren Festreden unterstrichen Prof. Dr. Winfried Pohlmeier, Prorektor für Forschung an der Universität Konstanz, sowie Settelmeyer die Bedeutung dieser Kooperation für die Uni, das Unternehmen und die Region.