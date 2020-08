Airbus und Fotogruppe Dornier spenden 1100 Euro

Christian Birkhofer und Christa Steuernagel vom Betriebsrat der Firma Airbus in Immenstaad sowie Adalbert Kühnle von der Fotogruppe Dornier haben der Beratungsstelle für Frauen in Not und Trennungssituationen einen Spendenscheck in Höhe von 1100 Euro überreicht. Zusammengekommen ist das Geld durch den Verkauf des Bodenseekalenders, in dem Bilder von Adalbert Kühnle und Christa Steuernagel zu sehen sind. Bereit seit 2011 unterstützen sie die Beratungsstelle, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt.

„Mit Hilfe von Adalbert Kühnle entsteht jährlich ein Kalender mit vielen faszinierenden Landschaftsbildern aus dem Bodenseekreis. Der Kalender kommt gut an und wird von unseren Kolleginnen und Kollegen bei Airbus sehr gerne gekauft. Das Geld aus dem Verkauf spenden wir für einen guten Zweck im Bodenseekreis“, so Christian Birkhofer.

Empfänger der Spende ist 2020 wieder die Beratungsstelle für Frauen in Not und Trennungssituationen beim Amt für Soziales, Familie und Jugend. „Oft kommen die Frauen nach einer Trennung oder nach häuslicher Gewalt in eine Situation, in der ihre Existenz nicht gesichert ist. Mit dem Geld können wir unbürokratisch kleine Hilfen für das Notwendigste anbieten“, sagte Sabine Weidenfeld, die zusammen mit ihrer Kollegin Gabriele Löffler die Beratungsstelle betreut.

Wenn eine Partnerschaft in die Brüche geht, ist oft auch Gewalt im Spiel. Meistens sind es die Frauen, die sich entschließen zu gehen und dann keinen Zugriff mehr auf das gemeinsame Konto haben. 2019 wurde rund 30 Frauen unbürokratisch und schnell geholfen. Die Beratungsstelle berät aber auch Männer in dieser Situation.

Ines Weber, Leiterin des Amtes für Familie, Jugend und Soziales, bedankte sich herzlich für die Spende.