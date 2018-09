Airbus-System startet am Donnerstag ins All

Das von Airbus in Immenstaad für die Europäische Weltraumorganisation ESA entwickelte und gebaute Lebenserhaltungssystem ACLS soll jetzt am Donnerstag, 13. September, um 23.20 Uhr MESZ, (Freitag, 14. September, 6.20 Uhr Ortszeit), vom Weltraumzentrum Tanegashima in Japan zur Internationalen Raumstation ISS starten. Das teilt die japanische Weltraumagentur JAXA und Airbus in einem Presseschreiben mit.

Der ursprünglich für 11. Sepember geplante Start hatte wegen schlechter Wetterbedingungen verschoben werden müssen. Das ACLS-System entfernt Kohlendioxid aus der Luft an Bord der Raumstation, erzeugt neuen Sauerstoff zum Atmen und produziert Wasser. Die Anlage soll Anfang November vom deutschen Astronauten Alexander Gerst montiert werden.