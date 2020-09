Airbus-Satelliten beobachten aus 760 Kilometern Höhe das Polareis

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat Airbus für die Entwicklung und den Bau der polaren Eis- und Schneetopographie-Mission (CRISTAL) für das Copernicus-Programm ausgewählt. Mit zwei Satelliten wird die CRISTAL-Mission die Fortsetzung der Radar-Altimetrie-Aufzeichnungen der Eismassen und deren Änderungen langfristig sicherstellen, teilt Airbus mit. Der Vertrag hat einen Wert von 300 Millionen Euro.

Die gesammelten Daten werden die maritimen Operationen in den Polarmeeren unterstützen und zu einem besseren Verständnis der Klimaprozesse beitragen, schreibt Airbus weiter. CRISTAL werde auch Anwendungen im Zusammenhang mit Küsten- und Binnengewässern und der Beobachtung der Ozeantopografie unterstützen.

Sechs fest installierte und zwei entfaltbare Solaranlagen sorgen für genügend Leistung auf einer driftenden polaren Umlaufbahn in 760 Kilometern Höhe. Der Onboardspeicher des Satelliten wird in der Lage sein, bis zu vier Terabit an wissenschaftlichen Daten zu speichern und den Wissenschaftlern während der 7,5-jährigen Missionsdauer eine Fülle von Informationen zu liefern. Der Airbus-Standort Immenstaad wird ein Industriekonsortium leiten, an dem Unternehmen aus 19 Ländern beteiligt sind, darunter Thales Alenia Space für den interferometrischen Radarhöhenmesser IRIS. Die 1,7 Tonnen schweren Satelliten basieren auf einem Airbus-Design, das auf Erfahrungen bei den Satelliten Sentinel-6 und Cryosat aufbaut.

Jean-Marc Nasr, Leiter von Airbus Space Systems, sagte: „Da ein Zehntel der Landoberfläche der Erde ständig von Eisschilden oder Gletschern bedeckt ist, ist die Kryosphäre ein wichtiger Regulator des globalen Klimas. Daten des von Airbus gebauten CRISTAL-Vorgängers Cryosat haben gezeigt, dass die Eisverluste aus der Antarktis den globalen Meeresspiegel seit 1992 um 7,6 Millimeter erhöht haben, wobei zwei Fünftel dieses Anstiegs (3,0 Millimeter) auf die letzten fünf Jahre entfallen. CRISTAL wird diese lebenswichtigen Messungen, Schlüsselindikatoren für den Klimawandel, fortsetzen.“ Insgesamt ist Airbus bei drei der sechs Copernicus-Umwelt- und Erdbeobachtungsmissionen der neuen Generation für die Satelliten oder die Nutzlast verantwortlich (LSTM, CRISTAL und Rose-L) und stellt für alle sechs Missionen wesentliche Ausrüstungen bereit.