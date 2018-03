Airbus-Radarsatellit PAZ ist erfolgreich gestartet.

Der von Airbus gebaute Radarsatellit PAZ ist vor kurzem erfolgreich von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien (USA), gestartet. Zehn Minuten nach dem Start trennte sich der Satellit von der Trägerrakete und begann die Reise in seinen Zielorbit in 514 Kilometer Höhe, teilt Airbus mit.

Der erste Kontakt mit dem Satelliten wurde vom Bodenkontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen hergestellt. Von dort aus unterstützen die Airbus-Ingenieure die erste Phase der Satellitenmission. In dieser sogenannten Launch and Early Orbit Phase (LEOP) wird der Satellit konfiguriert und sichergestellt, dass alle kritischen Satelliten- und Kommunikationssysteme ordnungsgemäß funktionieren. Dies wird rund fünf Tage in Anspruch nehmen. Anschließend wird der Satellit an das Bodenkontrollzentrum im INTA (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales – Nationales Institut für Luft- und Raumfahrttechnik) in Torrejón de Ardóz bei Madrid "übergeben." PAZ wird von den technischen Teams des INTA und des Satelliteneigentümers Hisdesat betrieben.

In den kommenden drei Monaten werden In-Orbit-Tests (IOT) durchgeführt und die ordnungsgemäße Funktion des Satelliten und seiner Radarausrüstung kontrolliert, heißt es weiter. Überprüft werden auch die beiden Sekundärnutzlasten: das hochentwickelte System zur weltweiten Seeüberwachung (Automatic Identification System – AIS) sowie das Radio-Okkultations- und Starkniederschlagsexperiment (Radio Occultation and Heavy Precipitation – ROHP). Als Hauptauftragnehmer des Programms war Airbus in Spanien für den Bau des Satelliten verantwortlich und leitete ein Team von 15 europäischen Unternehmen und drei Universitäten.

PAZ sei mit einem fortschrittlichen, aktiven Radar mit synthetischer Apertur (Synthetic Aperture Radar – SAR) ausgestattet, das eine hochflexible Ausrichtung sowie den Betrieb in verschiedenen Modi mit unterschiedlichen Bildgrößen und Auflösungen ermöglicht, informiert Airbus. Es wird rund um die Uhr unabhängig von Wetterbedingungen Bilder erzeugen. PAZ ist auf eine Missionsdauer von fünfeinhalb Jahren ausgelegt und wird sowohl von der spanischen Regierung als auch von kommerziellen Kunden genutzt. Die Ausgangsinvestition der spanischen Behörden für das Projekt betrug 160 Millionen Euro.