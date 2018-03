Airbus liefert neues Lebenserhaltungssystem

Die Airbus-Wissenschaftler in Immenstaad haben ein neues Lebenserhaltungssystem für die Internationale Raumstation ISS entwickelt. Das sogenannte ACLS (Advanced Closed Loop System) kann aus der verbrauchten Kabinenluft wieder Sauerstoff erzeugen. Es wird im August 2018 von Japan aus zur ISS gebracht.

Airbus liefert mit ACLS ein „erweitertes Lebenserhaltungs-System zur Reinigung von Luft und zur Erzeugung von Sauerstoff für die Internationale Raumstation ISS aus“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Quasi ganz nebenbei werde auch noch Wasser produziert. ACLS wurde von Airbus für die Europäische Weltraumorganisation ESA entwickelt und soll ab Sommer 2018 in der ISS als Technologiedemonstrator eingesetzt werden.

„Im ACLS-Kreislauf wird ein Teil des Kohlenstoffdioxids aus der Kabinenluft mit Wasserstoff, der aus der Aufspaltung von Wasser entstanden ist, zu Methan und Wasser umgewandelt“, heißt es in der Pressemitteilung von Airbus weiter. Das Wasser, das in diesem so genannten Sabatier-Prozess entsteht, werde dann wieder dem Elektrolyseprozess zur Sauerstoffgewinnung zugeführt. „Dies erhöht die Effizienz des Gesamtsystems und vermindert den Bedarf an Nachschub von der Erde.“

Das ist vor allem für Langzeitmissionen wichtig, zum Beispiel für eine Expedition zum Mars. Grundsätzlich sei es immer wichtig in der Raumfahrt, möglichst effizient mit den Ressourcen umzugehen, sagt Mathias Pikelj, Pressesprecher von Airbus Defence and Space in Immenstaad. Schließlich sei es auch teuer, diese von der Erde zur Raumstation zu bringen. Beim ACLS-System müsse lediglich Wasser zugeführt werden. Dieses könnte es eventuell auch auf dem Mars geben. Sauerstoff jedoch nicht.

ACLS wird laut Airbus jetzt im japanischen Raumfahrtzentrum Tanegashima in den Raumtransporter HTV7 eingebaut und soll im August 2018 zur ISS gebracht werden. Es wird zunächst im Rahmen eines Experimentes getestet. „Der komplette Prozess läuft dann unter Weltraumbedingungen ab“, sagt Mathias Pikelj. ACLS wird auf jeden Fall im Europäischen Columbus-Modul der ISS verwendet. Bei Ankunft des neuen Lebenserhaltungssytems wird voraussichtlich auch der deutsche Astronaut Alexander Gerst im Rahmen der Horizons-Mission an Bord der ISS sein.

Test bis Ende 2019

Bereits seit Mitte der 80er-Jahre entwickeln die Wissenschaftler von Airbus in Immenstaad Lebenserhaltungssysteme für die Raumfahrt. Bereits auf der ersten Spacelab-Mission 1983 wurde ein System aus Immen-staad verwendet.

Das neue ACLS-System wird jetzt bis Ende 2019 auf der ISS getestet, es bleibt anschließend an Bord und soll dann sofort im Routinebetrieb eingesetzt werden.