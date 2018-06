Airbus lagert Teile des Rüstungsgeschäftes aus

Airbus Defence & Space (DS) treibt am Standort Immenstaad die Ausgliederung von Teilen des Rüstungsgeschäfts (Ex Cassidian) voran. Zirka 500 Mitarbeiter wechseln zum 1. Januar 2016 in eine neue Gesellschaft namens Airbus DS Electronics & Border Security. Das erfuhren die Airbus-Mitarbeiter am Mittwoch auf einer außerordentlichen Betriebsversammlung. Ziel von Airbus DS ist es, einen neuen Investor ins Boot zu holen beziehungsweise die Sparte zu veräußern.

Im Zuge des so genannten Projektes Orlando, das vor allem die Sparten Avionik, Radar und Grenzsicherung bei Ex Cassidian betrifft, seien Interessensausgleich, Sozialplan und Überleitungsvereinbarung mit dem Betriebsrat verhandelt worden, sagte Vorsitzender Christian Birkhofer auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Da die neue Gesellschaft eine hundertprozentige Tochter von Airbus bleibe, werde sich substanziell für die Mitarbeiter vorerst nichts ändern, sagte Birkhofer. Der neue Geschäftsführer ist ein alter Bekannter: Thomas Müller, ehemals Chef des Astrium-Standorts Ottobrunn, leitet im Moment die gesamte Sparte Elektonik bei Airbus DS.

Sorge bereitet der Belegschaft das erklärte Ziels von Airbus, Teile des Orlando-Bereichs zu veräußern. Ob und mit wem verhandelt werde, sei unklar. Mögliche Käufer wären ein reiner Kapitalinvestor oder ein industrieller Investor, der bereits in dem Bereich tätig ist. Weil Airbus die Sache so schnell wie möglich über die Bühne bringen will, ist Birkhofer überzeugt, dass sich schon im Lauf des nächsten Jahres zeigen wird, wohin die Reise geht. Ob Cassidian Belgium die Richtung vorgibt? Anfang dieses Jahres wurde das Werk für Elektronikprodukte in Ooskamp mit 150 Mitarbeitern von der Partner Capital Group mit Sitz in der Schweiz übernommen.

An Spekulationen will sich Birkhofer nicht beteiligen. Der Betriebsrat hofft, dass die Arbeitsplätze am Standort verbleiben. Insgesamt sind im Bereich Defence von Airbus DS (ehemals Cassidian) derzeit 1150 Mitarbeiter beschäftigt, davon etwa 500 im Orlando-Teil, der jetzt ausgegliedert wird. Die anderen rund 650 Mitarbeiter beschäftigen sich unter anderem in der Zieldarstellung und Führungssystemen. Letztere seien von der Ausgliederung nicht betroffen, sagt Birkhofer.

Mit der Restrukturierung, die Airbus 2014 im Zuge der Integration der Raumfahrt- und Rüstungssparten der ehemaligen EADS-Töchter Astrium und Cassidian eingeleitet hat, habe die Ausgliederung nichts zu tun, sagte ein Unternehmenssprecher. Das Geschäft im Elektronik- und Genzsicherungbereich leide auch nicht, sondern Airbus sei dort erfolgreich unterwegs. Allerdings habe man im Zuge einer Portfolioanalyse festgestellt, dass es nicht zum Kerngeschäft passe. Zu den Verkaufsabsichten oder Verhandlungspartnern wollte der Airbussprecher nichts sagen. Nur soviel: „Wir stoßen auf starkes Interesse.“