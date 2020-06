Airbus erhält Folgeauftrag zur Sample-Fetch-Rover-Studie

Immenstaad (sz) - Airbus Defence and Space aus Immenstaad hat den Auftrag für die nächste Phase der Studie (Advanced B2) für den „Sample Fetch Rover“ von der Europäischen Weltraumorganisation Esa erhalten. Mit ihm sollen Proben von der Marsoberfläche gesammelt werden. Dies teilt das Unternehmen mit.

„Mars Sample Return“ ist eine gemeinsame Mission von Nasa und Esa, mit der Bodenproben vom Mars zur Erde zurückgeschickt werden sollen. Im Rahmen der Nasa-Mission „Mars 2020“ wird der Rover „Perseverance“ Erd- und Gesteinsproben aus dem Marsboden entnehmen und in Metallröhrchen auf der Oberfläche hinterlassen. 2026 wird die Nasa dann einen ESA-Rover zum Mars schicken, um die Röhrchen einzusammeln. Nach seiner Landung 2028 wird der Rover auf der Suche nach den Proben durchschnittlich 200 Meter pro Tag – über einen Zeitraum von sechs Monaten – zurücklegen, bis zu 36 Probenbehälter einsammeln, zum Lander zurückbringen, in das Mars Ascent Vehicle platzieren, das sie dann in eine Marsumlaufbahn befördert. Dort werden sie von einem weiteren, von Esa entwickelten und mit einer Nasa Nutzlast bestückten Raumfahrzeug, dem Earth Return Orbiter (ERO), aufgenommen und zur Erde transportiert.

Airbus in Stevenage leitet das Projekt „Sample Fetch Rover“. In Stevenage wurde bereits der Exo-Mars-Rover der Esa gebaut, der voraussichtlich im Sommer 2022 die Reise ins All antreten wird. Seit Juli 2018 führt Airbus in Stevenage bereits die Studien der Phase A und B1 für den Sample Fetch Rover durch.

Komplexe Algorithmen für das Auffinden der Probenbehälter auf der Marsoberfläche wurden vom Airbus geführten Industrieteam entwickelt. Ein Pool europäischer Industrieunternehmen entwickelt einen speziellen Roboterarm mit Greifer, der die Behälter aufnehmen soll.

Die Unterbringung auf dem Nasa-Lander und das MSR-Bodenmissionsprofil stellen neue Anforderungen an das SFR-Fortbewegungssys-tem, das mit vier Rädern ausgestattet sein wird, die größer sind als die sechs flexiblen Räder, die beim ExoMars-Rover verwendet werden. Typ, Größe und Anzahl der Räder wurden so gewählt, dass sie dem gewählten Gelände des Landeplatzes sowie der Geschwindigkeit und Leistung, die erforderlich sind, um den Depotplatz zu erreichen und die Proben rechtzeitig zum Lander zurückzubringen, bestmöglich gerecht werden.

Im Gegensatz zum Exo-Mars-Rover „Rosalind Franklin“, der sechs Räder hat, wird der Sample Fetch Rover mit nur vier Rädern auskommen. Dadurch soll Gewicht eingespart und das Design vereinfacht werden – es zwingt den Rover aber auch dazu, schneller zu fahren als sein Vorgänger und darauf zu achten, nicht im Marsboden steckenzubleiben. Der Sample Fetch Rover muss auf dem Roten Planeten bis zu 15 Kilometer zurücklegen, um bis zu 36 der 43 vom Perseverance-Rover zurückgelassenen Probenbehälter einzusammeln. Im Jahr 2031 sollen die Proben dann auf der Erde eintreffen.

Die Freigabe für die aktuelle Studienphase der Mission erteilte die Esa anlässlich ihres Ministertreffens im November 2019.