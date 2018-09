Airbus entwickelt Lebenserhaltungssystem für bemannte Raumfahrt weiter

Am vergangenen Samstag, 22. September, um 19.52 Uhr mitteleuropäischer Zeit, ist der Raumfrachter HTV-7 Kounotouri-7 (japanisch für Weißstorch) vom japanischen Raumfahrtzentrum Tanegashima zu seinem Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation ISS gestartet (im Bild der Startmoment). Mit an Bord des Raumtransporters: das von Airbus für die Europäische Weltraumorganisation ESA entwickelte und gebaute Lebenserhaltungssystem ACLS, wie Airbus in einer Pressemitteilung schreibt. Das ACLS-System entfernt Kohlendioxid aus der Luft an Bord der Raumstation, erzeugt neuen Sauerstoff zum Atmen für die Besatzung und produziert Wasser. Im Vergleich zu bisher bestehenden Anlagen ist ACLS in seiner Kompaktheit (1 x 1 x 2 Meter/ 660 Kilogramm) weltweit einzigartig. Dennoch erzeugt es etwa 40 Prozent des für seinen Betrieb benötigten Frischwassers selbst und reduziert damit die Menge Wasser, die für den ACLS-Betrieb auf die ISS gebracht werden muss, erheblich. Für Airbus ist der Technologiedemonstrator ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Lebenserhaltungssystemen mit geschlossenem Kreislauf für bemannte Flüge über den erdnahen Weltraum hinaus. Die Anlage soll Anfang November vom deutschen Astronauten Alexander Gerst montiert werden. Foto: Airbus