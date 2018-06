Airbus baut Jupiter-Raumsonde

Die Raumfahrer von Airbus Defence & Space (DS) greifen nach den Sternen. Mal wieder. Für die mehr als sieben Jahre dauernde Reise zum Jupiter, dem größten Planeten unseres Sonnensystems, bauen sie Juice (Jupiter Icy Moons Explorer). Der Vertrag für die Entwicklung und den Bau der Raumsonde wurde jetzt in Toulouse unterzeichnet. 350 Millionen Euro stellt die Europäische Weltraumorganisation ESA dafür zur Verfügung. Am Airbus DS Standort in Immenstaad soll die Sonde endmontiert und getestet werden bevor sie 2022 startet.

„Interplanetare Missionen sind immer grandiose Ereignisse“, sagt Standortleiter Eckard Settelmeyer. Das Projekt werde von den Airbus-Kollegen in Toulouse geleitet. Für den Standort am Bodensee sei mit der Integration, dem Zusammenbau und den Tests ein interessantes Arbeitspaket geschnürt. „Für das Projekt nutzen wir das Know-how, das wir an unseren Standorten in Toulouse, Friedrichshafen, Stevenage und Madrid erworben haben. Das Projektteam von arbeitet bereits mit Hochdruck und die Auslieferung des ersten Systems ist für Sommer 2016 geplant“, sagte François Auque, Leiter von Space Systems. „Die Auswahl der Unterauftragnehmer hat begonnen und wird im Jahr 2017 abgeschlossen sein. Wir werden als Hauptauftragnehmer ein Industriekonsortium aus mehr als 60 europäischen Unternehmen führen. Wenn die Projektaktivitäten in den Jahren 2017 und 2018 ihren voraussichtlichen Höhepunkt erreichen, wird das Projektteam bei uns bis zu 150 Mitglieder umfassen.“ Am Standort Immenstaad sollen sich dann 20 bis 30 Mitarbeiter mit Juice beschäftigen, teilt Airbus mit.

Ursprünglich planten NASA und ESA zusammen eine Jupitermission. Doch Budgetkürzungen ließen die Amerikaner aussteigen. So wird Juice die erste rein europäische Mission zum Jupiter. Die Amerikaner waren aber schon dort. Die NASA-Sonde Galileo erreichte 1995 den Planeten und umkreiste ihn bis 2003. Aufgrund eines Ausfalls der Hauptantenne war die Ausbeute an wissenschaftlich verwertbaren Daten eher mager.

Die ESA-Mission soll das besser machen. Schwerpunkt ihres Forschungsauftrags ist die Entstehung von möglichen Lebensräumen in der Umgebung von Gasriesen. Dabei stehen besonders die Eismonde Europa, Ganymed und Kallisto im Blick. Unter deren Oberfläche werden Ozeane vermutet. Ziel der Mission ist die Untersuchung des Jupiter-Systems im Hinblick auf zwei Schlüsselthemen: Die Erforschung der Voraussetzungen für Leben innerhalb der Galileischen Monde und Erkundung die Jupiter-System als Archiv der Gasriesen.

Nach dem Start mit einer Ariane 5 wird Juice auf der siebeneinhalb Jahre dauernden Reise zum Jupiter die Anziehungskraft von Erde, Venus und Mars für Beschleunigungsmanöver (um Treibstoff und Energie zu sparen) nutzen, bevor die Sonde das Jupiter-System erreicht. Nach dem Eintritt in den Jupiter-Orbit wird Juice den Planeten dreieinhalb Jahre lang umkreisen. Nach Ende der Beobachtungen wird Juice in eine Umlaufbahn um den Jupiter-Mond Ganymed eintreten – als erstes Raumfahrzeug, das einen Eissatelliten im äußeren Sonnensystem umkreist. Die komplexe Mission wird durch spezielle Navigationskameras an Bord der Sonde unterstützt.

Für ihre Wissenschaftsmission wird die Sonde mit zehn Instrumenten ausgestattet sein, die eine breite Palette von Messtechniken abdecken. Sechs Instrumente werden am Standort betreut. Juice wird fünfeinhalb Tonnen wiegen und mit einem 97 Quadratmeter großen Solargenerator ausgerüstet sein, dem größten, der je für eine interplanetare Mission gebaut wurde. Damit wird sichergestellt, dass auch bei der niedrigen Sonneneinstrahlung im Umfeld des Jupiters genügend Energie produziert wird.

Airbus Defence and Space hat diese Herausforderungen bei anderen Missionen, unter anderem bei der Kometen-Mission Rosetta, erfolgreich gemeistert. Durch die bisherigen Einsätze konnte das Unternehmen einzigartige Kompetenz im Bereich „Autonomie“ entwickeln, die es Raumfahrzeugen erlaubt, über lange Reiseflugphasen autark unterwegs zu sein.