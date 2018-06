Aeolus, der im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA entwickelte Satellit zur Messung von Windprofilen, ist bereit für den in Kürze geplanten Start. Das Airbus-Schiff „Ciudad de Cádiz“ wird den Satelliten nach Kourou in Französisch-Guayana transportieren, wo er am 21. August von einer Vega-Trägerrakete in den Orbit gebracht werden wird, berichtet das Unternehmen Airbus Defence and Space in einer Mitteilung.

Das Instrument ist so empfindlich, dass es durch einen plötzlichen Druckabfall beschädigt werden könnte. Aus diesem Grund kommt ein Transport per Flugzeug nicht infrage. Damit wird Airbus einen seiner Satelliten erstmals mit dem unternehmeneigenen Schiff befördern.

Der vom Hauptauftragnehmer Airbus gebaute, 1,33 Tonnen schwere Satellit ist mit dem LIDAR-Instrument (Light Detection And Ranging) Aladin ausgerüstet, das mithilfe des Doppler-Effekts Windgeschwindigkeiten in unterschiedlichen Höhen messen kann. Aladin sendet einen starken Ultraviolett-Laserstrahl durch die Atmosphäre und sammelt mit einem Teleskop von 1,5 Meter Durchmesser das zurückgestreute Licht. Mittels hochempfindlicher Empfänger wird dann die Doppler-Verschiebung des Signals in den verschiedenen Höhenschichten ermittelt.

Genauere Wettervorhersagen

„Mit seiner bahnbrechenden Technologie ist Aeolus weltweit einzigartig und wird einen enormen Beitrag zur weltweiten Wettervorhersage leisten. Ein LIDAR-Instrument erstmals im Weltraum einzusetzen, ist eine gewaltige Herausforderung – aber ein fantastisches Beispiel dafür, was Europäer erreichen können, wenn sie zusammenarbeiten”, wird Nicolas Chamussy, Leiter von Space Systems bei Airbus in der Mitteilung zitiert.

Aus den von Aeolus gelieferten Daten lassen sich zuverlässige globale Windprofile erstellen. Sie erlauben es Meteorologen, die Genauigkeit von Wettervorhersagen weiter zu verbessern, und ermöglichen Klimaforschern tiefere Einblicke in die globale Dynamik der Erdatmosphäre. Aeolus wird die Erde täglich 15-mal umkreisen. Die Datenübermittlung an die Nutzer erfolgt innerhalb von 120 Minuten nach der ältesten Messung in jeder Umlaufbahn. Die Orbit-Wiederholrate beträgt sieben Tage. Der Satellit wird auf einer Umlaufbahn in 320 Kilometern Höhe kreisen und eine Lebensdauer von drei Jahren haben.