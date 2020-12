Actico GmbH gehört zu den Top 100 Fintech-Unternehmen

Die Immenstaader Actico GmbH zählt neuerdings zu den Top 100 der weltweit innovativsten Anbieter von Technologielösungen, die sich den Herausforderungen im Umgang mit regulatorischen Vorgaben in der Finanzbranche stellen. Das Research-Unternehmen Reg Tech Analyst hat Anfang Dezember aus über 1000 Unternehmen die Top 100 zusammengetragen, wie das Immenstaader Unternehmen mitteilt.

Die Top 100 der Fintech-Unternehmen tragen laut der Einschätzung einer Jury am besten zur Lösung von Herausforderungen oder Generierung von Effizienzsteigerungen in Compliance bei.

Dass Actico bei den Top 100 ist, zeige, dass das Unternehmen mit seinen intelligenten Softwarelösungen zur Automatisierung von Compliance auf dem richtigen Weg sei, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mit mehr als 100 Kunden in 25 Ländern kenne man die Herausforderungen der Branche: „Unsere Erfahrung zeigt, dass die Digitalisierung und Automatisierung immer weiter in den Fokus von Compliance-Abteilungen rückt“, sagt Thomas Knöpfler, Chief Sales Officer, Geschäftsführer und Mitgründer von Actico. „Banken und Versicherungen sind dabei, mit Reg Tech ihre Compliance-Aufgaben noch mehr zu automatisieren, weil regulatorische Anforderungen hohe Kosten und Anpassungen nach sich ziehen. Compliance-Organisationen wollen in Zukunft flexibler und agiler werden und setzen deshalb zunehmend auch auf Technologien wie Machine Learning,“ so Knöpfler weiter.

Im nächsten Jahr stehen neue regulatorische Vorschriften auf der Agenda. Finanzinstitute müssen etwa bis Anfang Juni die neue EU-Geldwäscherichtlinie umsetzen, so Actico weiter. In manchen Banken seien Hunderte von Applikationen von diesen Änderungen betroffen. Deshalb, so sagt Actico-CEO Hans Jürgen Rieder, „ist es klug, peu à peu ein zentrales System aufzubauen. Es geht darum, Compliance-Wissen zentral abzubilden und Entscheidungen automatisiert zu treffen.“