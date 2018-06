Acoustic, Soul & Funk für den guten Zweck

Die Schule am See der Stiftung KBZO präsentiert am Samstag, 13. Mai, zum ersten Mal ein Benefizfest im Winzerkeller in Immenstaad. Beginn ist um 19.30 Uhr. „In stimmungsvoller Atmosphäre soll gemeinsam gefeiert und den Gästen bei kulinarischen Leckereien die aktuellen Projekte der Schule vorgestellt werden“, sagt Schulleiter Gregor Frirdich. Als musikalische Highlights konnten die Band Soul Pack aus Ravensburg und der Singer-Songwriter Jojo aus Stuttgart gewonnen werden. Der Gesamterlös des Abends fließt in die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern und wird für die Umsetzung von Bewegungsprojekten verwendet.

Tickets zum Preis von zwölf Euro gibt’s im Vorverkauf beim KBZO-Stadtbüro Weingarten, Schule am See Fischbach, Ravensbuch Ravensburg und Friedrichshafen, Optik Schadow Immenstaad.