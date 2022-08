Achtung, Immenstaader: Wasserversorgung wird Mitte August kurzzeitig unterbrochen

Zwei Stunden lang kein Tropfen: Die Wasserversorgung in Immenstaad wird am Freitag, 19. August, von 4 bis 6 Uhr außer Betrieb genommen. Grund dafür sind dringende Arbeiten am Wasserversorgungsnetz, heißt es vom Stadtwerk am See, das sich um die Maßnahme kümmert.

Was wird da konkret gemacht und worauf müssen die Immenstaader in diesem Zeitraum achten? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was sind das für Arbeiten?

Die Experten arbeiten im zentralen Trinkwasserhochbehälter von Immenstaad, wie Sebastian Dix, Sprecher des Stadtwerks am See, auf Anfrage erklärt. Dort werde eine Pumpe eingebaut, die den Druck im gesamten Wassernetz erhöht. „Um diese Druckerhöhung einzubinden, muss die Hauptwasserleitung, die aus dem Behälter führt und die Gemeinde versorgt, in der erwähnten Zeit geschlossen werden“, sagt Dix.

Da die Arbeiten im Hochbehälter, und damit an der zentralen Verteilungsstelle der Gemeinde, stattfinden, müsse die komplette Wasserversorgung unterbrochen werden – eine Unterbrechung nur in Teilen sei nicht möglich. „Von hier wird der gesamte Wasserbedarf der Gemeinde gedeckt“, sagt der Sprecher über den Hochbehälter.

Worauf müssen Bürger achten?

Vor der Unterbrechung der Wasserversorgung rät das Stadtwerk am See den Immenstaadern Wasservorräte anzulegen und zwar so viele, wie sie für den Zeitraum der Arbeiten – also für die zwei Stunden von 4 bis 6 Uhr – benötigen. Während der Arbeiten müssen dann „alle Wasserentnahmestellen unbedingt geschlossen“ bleiben.

Der Grund: „Bei geschlossenen Armaturen bleibt der Wasserdruck in der Hausleitung bestehen. Würden diese geöffnet, sinkt der Wasserdruck“, sagt Sebastian Dix vom Stadtwerk am See. Das könne dazu führen, dass sich Verkrustungen in den Rohren lösen und „sich negativ auf die Hausinstallation auswirken“ – also zum Beispiel Siebe verstopfen oder für undichte Toilettenspülungen sorgen.“

Was passiert danach?

Ist die Unterbrechung der Wasserversorgung vorbei, sollen Bürger zunächst über eine geeignete Armatur nach dem Wasserzähler so lange Wasser entnehmen, bis es klar ausfließt. Zudem rät das Stadtwerk am See die am höchsten gelegene Zapfstelle im Gebäude zu öffnen, damit die eventuell in der Installation vorhandene Luft entweichen kann.

Auf keinen Fall sollen die Immenstaader zuerst eine Toilettenspülung benutzen. „Für den Fall, dass sich doch Inkrustationen gelöst haben, könnten mechanisch empfindliche Toilettenspülungen defekt werden“, erklärt Stadtwerk-am-See-Sprecher Dix.

Wer kümmert sich um die Arbeiten?

Eigentümerin der Wasserversorgung in Immenstaad ist die Gemeinde. Das Stadtwerk am See betreibt das Versorgungsnetz aber und stellt dafür qualifiziertes Personal – wie zum Beispiel im Fall der anstehenden Arbeiten im Hochbehälter. „Sämtliche Investitionsentscheidungen und Gestaltung des Wasserpreises verbleiben bei der Gemeinde“, sagt Sebastian Dix.