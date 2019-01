Ab Samstag gibt’s Karten für die Hennensuppe

Die Fasnet nimmt Fahrt auf: Am Samstag, 12. Januar, startet um 7 Uhr der Vorverkauf für die „Hennensuppe“, ab 14 Uhr wird der Narrenbaum gestellt. Auch der Vorverkauf für den ersten Jugendball der Narrengesellschaft „Hennenschlitter“ am Samstag, 19. Januar, hat begonnen.

Das Programm der Narrengesellschaft zum Jubiläum „170 Jahre Fasnet in Immenstaad“ hat viel zu bieten. Dazu gehört auch, dass für die Narrenjugend erstmals ein „Jugendball“ im Winzerkeller veranstaltet wird – alkoholfrei, versteht sich. Auch die Organisation liegt im Wesentlichen bei der Hennenschlitter-Jugend. Elferrat Klaus Burkhard erklärt das so: „Die Hennenschlitter haben rund 1000 Mitglieder. Ein großer Teil sind Kinder und Jugendliche. Deshalb fanden wir es an der Zeit, auch für diese Generation ein altersgemäßes Angebot zu schaffen. Wenn es gut ankommt, kann sich der Jugendball etablieren und regelmäßig stattfinden. Die Gemeinde unterstützt uns dabei.“

Für die richtige Musik beim Jugendball sorgt DJ Peter. Auf der Bühne werden die Garde und die Tanzgruppe Factory X auftreten. Auch mit Auftritten von befreundeten Zünften aus der Region wird gerechnet. Der Vorverkauf für den Jugendball – für Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren – hat begonnen. Die Karten für den Ball am Samstag, 19. Januar, von 18 bis 22 Uhr, kosten drei Euro und gibt’s bei Einkaufswelt Theurich, Restkarten an der Abendkasse.

Die Erwachsenen dürfen sich auf die „Hennensuppe“ freuen: Der närrisch bunte Abend der Hennenschlitter in der Linzgauhalle wird am Freitag, 25. Januar, und Samstag, 26. Januar, um 19 Uhr – am Sonntag, 27. Januar, erstmals früher, bereits ab 18 Uhr aufgetischt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 12. Januar wie üblich bereits um 7 Uhr früh in der Linzgauhalle. Dort können Nummern gezogen werden.

Im Jubiläumsjahr lassen sich die Akteure sogar noch mehr einfallen als sonst schon, scheint es. Bei den Knecht und Mägd heißt es „Träume sind Schäume“ – ob sie wahr werden, wird sich auf der Bühne zeigen. „Factory X“ tanzen Hip-Hop. Bei den Hennenhofsängern heißt das Motto „Do gommer na“. „Es geht um Dinge, die nicht schicklich sind“, deutet Mitsänger Matthias Röhrenbach an. Einen „Rundum-Schlag“ versprechen dieses Mal Kathrin und Axel, das Till-Eulenspiegel-Doppel. Promis und Politiker sollten besser rechtzeitig in Deckung gehen.

Gute Stimmung verbreiten die „Danzknepflen“ unter dem Motto „Abba Hallo“. Geheimnisvoll klingt die Ankündigung der Hennen-Gruppe: „Wenn de hintere Orient auf d’Fasnet rennt“.

Eine Premiere bei der Hennensuppe gibt es mit Marco Mayer. Erstmals in der Bütt ist sein Thema „Café Oriental“. Er räumt ein: „Zuerst sollte das Teil der Hennen-Nummer werden, aber meine Mitstreiter fanden meine Idee so super, dass ich nun solo damit auftrete.“

Zwei Jahre pausiert haben die „Lucky Ladies“. Jetzt zieht es sie wieder auf die Bühne mit „Venusperlen“. Sie betrachten die Erde von einem anderen Stern – man darf gespannt sein, was der Perspektivwechsel für Folgen hat.

Den Bohnebrätschern ist es wichtig, dass ihr Titel „AusgeSCHLOSSen“ heißt, denn sie führen durch die drei Schlösser der Seegemeinde.

Der „Bote vom Gemeinderat“, der Kippenhauser Ortsvorsteher Martin Frank, wird „Nicht-öffentlich“ wieder eine Menge Hohn und Spott von der Bühne verbreiten. „Back2school“ ist das Thema der Tanzgruppe „Cheers“.

Die Hexen-Gruppe bringt dieses Jahr „Wetten, dass…!?“ auf die Bühne. Zum guten Schluss tanzt bei der Hennensuppe immer noch einmal die Prinzengarde. „Bereit für die Prinzenhochzeit“ heißt ihr Medley.