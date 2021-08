A-capella-Musik erklingt im Aquastaad Immenstaad

Keine Instrumente, nur Stimmen erklingen am Freitag, 20. August, im Aquastaad Immenstaad. Ab 20.30 Uhr singen im Freibereich des Strandbads die sechs Sänger von F.I.T.A. a-capella.

Die Musiker aus der Bodenseeregion sind laut Pressemitteilung in verschiedensten musikalischen Stilrichtungen unterwegs und haben Gefallen daran gefunden, mit dem ältesten Instrument, der Stimme, gemeinsam zu musizieren. Es wird hauptsächlich in englischer, teilweise auch deutscher Sprache gesungen. Von Pop, Rock, Reggae, Musicals, Funk bis hin zu Soul ist alles dabei.

Besucher können Picknickdecken mitbringen und direkt am See Platz nehmen. Kühle Getränke und kleine Snacks gibt es von der Gastronomie vor Ort. Der Einlass ist ab 20 Uhr möglich. Die Tickets kosten zwölf Euro und sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Immenstaad erhältlich. Bei schlechter Witterung fällt die Veranstaltung aus.